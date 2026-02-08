Berto González 08 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha pasado por quirófano en múltiples ocasiones: su antes y después

Yoli, de 'GH', desata las críticas con su nueva operación de estética: "No quiero ser ejemplo de nada"

Desde que se dio a conocer tras su paso por 'Gran Hermano 15', Yoli Claramonte se ha sometido en varias ocasiones a diferentes operaciones estéticas. La de Albacete ha explicado en varias ocasiones los motivos que la han llevado a someterse a estas intervenciones, siempre vinculadas a su bienestar físico y a la mejora de zonas concretas de su cuerpo con las que no se sentía cómoda.

A lo largo de los últimos años, Yoli ha pasado por quirófano para realizarse una abdominoplastia, una lipopapada y, más recientemente, una liposucción de brazos, además de tratamientos estéticos faciales no quirúrgicos.

La abdominoplastia, su primera gran intervención estética

La primera operación estética importante a la que se sometió Yoli Claramonte fue una abdominoplastia. Se trata de una intervención quirúrgica destinada a eliminar el exceso de piel y grasa acumulada en el abdomen, así como a reforzar la musculatura de la pared abdominal cuando existe flacidez o separación de los músculos.

En el caso de Yoli, esta operación se dio por la necesidad de corregir una zona que había cambiado notablemente tras diferentes etapas vitales y que le generaba inseguridad tanto a nivel físico como estético.

La abdominoplastia es una cirugía compleja que requiere anestesia general y un periodo de recuperación prolongado, con varias semanas de reposo y el uso de fajas de compresión. Yoli explicó que el postoperatorio fue difícil, pero que los resultados compensaron el esfuerzo, ya que logró un abdomen más firme y una silueta más definida.

Esta intervención supuso un punto de inflexión en su relación con su propio cuerpo y marcó el inicio de un proceso de cambios estéticos a los que se sometió más tarde, como la liposucción de papada y de brazos.

La lipopapada para redefinir el óvalo facial

Tras la intervención abdominal, Yoli decidió dar un paso más y centrarse en una zona completamente diferente: el rostro. Su segunda operación estética fue una lipopapada, una técnica quirúrgica que permite eliminar los depósitos de grasa localizados bajo el mentón, conocidos comúnmente como papada.

Esta acumulación puede deberse a factores genéticos, cambios de peso o al propio envejecimiento, y no siempre desaparece con dieta o ejercicio.

La lipopapada es una intervención menos invasiva que una abdominoplastia, aunque también requiere cuidados específicos durante el postoperatorio. En el caso de Yoli, el objetivo era afinar el contorno del cuello y redefinir el óvalo facial, aportando un aspecto más estilizado al rostro.

El resultado es un perfil más marcado y una mandíbula más definida y huesuda, un cambio importante que ella misma

ha mostrado con naturalidad en sus redes sociales.

La liposucción de brazos y los retoques faciales

La intervención estética más reciente de Yoli Claramonte ha sido una liposucción de brazos. Esta cirugía se realiza para eliminar la grasa localizada en la parte superior de los brazos, una zona especialmente resistente a la pérdida de volumen mediante ejercicio.

La operación consiste en aspirar el exceso de grasa mediante cánulas finas, logrando un brazo más estilizado y proporcionado con el resto del cuerpo.

Junto a esta liposucción, Yoli también ha recurrido a tratamientos estéticos no quirúrgicos para el rostro. Entre ellos se encuentran rellenos dérmicos en pómulos y labios, destinados a aportar volumen y redefinir las facciones, así como diferentes tratamientos de vitaminas faciales orientados a mejorar la calidad de la piel, su luminosidad y su aspecto general.

Estos procedimientos, que son mucho menos invasivos que la cirugía, forman parte de un mantenimiento que muchos rostros de las redes sociales integran en su rutina habitual.