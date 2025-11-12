Rocío Molina 12 NOV 2025 - 17:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha enseñado sus nuevos brazos tras hacerse una liposucción específica en esta zona

Yoli, de 'GH', desata las críticas con su nueva operación de estética: "No quiero ser ejemplo de nada"

Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli en sus redes, se ha quitado las vendas y ha enseñado sus nuevos brazos tras su liposucción. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 15' tenía muchas ganas de vivir este momento y de terminar con un complejo que arrastraba y que no le ha importado confesar en público a pesar de las críticas que se ha llevado.

La de Valencia tiene claro que no quiere ser ejemplo de nada y que ella solamente cuenta lo que hace para sentirse mejor con ella misma. Así lo ha vuelto a expresar en el vídeo blog que ha colgado en su perfil oficial de Youtube, en el que tal como prometía ha mostrado los instantes previos a su liposucción y el postoperatorio en el que Yoli, por fin, se ha podido quitar las vendas y ver el resultado.

La influencer de 32 años dejaba claro que esta operación era algo que llevaba un tiempo pensando: "Hay una parte de mi cuerpo que no me gusta, que me acompleja bastante y que podría llegar a mejorar", decía así antes de su liposucción de brazos hace dos semanas. Durante este tiempo, la exconcursante de 'GH 15' ha estado llevando unas vendas y un drenaje que escondía en una bolsa que le impedía hacer con normalidad su día a día.

Con muchas ganas de alcanzar esta fase del postoperatorio, aunque sabe que los verdaderos resultados los podrá ver en unos meses, Yoli no se ha resistido y ha compartido con sus seguidores el momento exacto en el que se ha visto libre de ellos. Así es como ha descubierto sus nuevos brazos y como los ha definido: "Los tengo muy delgaditos, aunque esté inflamada aún por la operación. El resultado real se verá en unos meses, pero estoy muy contenta. Estoy feliz. Todo ha sido de diez", ha reconocido la ex de Jonathan Pérez.

Y, aunque los días previos a mostrar el resultado se ha encontrado con mucho cariño y comprensión por parte de sus seguidores, Yolanda Claramonte también ha sentido las críticas por la que consideran que es "una operación sin sentido". Lejos de que le afectan, ella se muestra orgullosa de haberse atrevido a dar este paso, que ha sido sencillo, sin casi dolor ni contratiempos y más después de ver el primer resultado. Eso sí, la exconcursante de 'GH' tiene toda la zona amoratada y ha experimentado molestias con los drenajes, pero ahora que estos últimos se los han quitado tiene claro que su recuperación todavía va a ser mejor.