Los vecinos de Grazalema, Cádiz, han tenido que pasar la noche fuera de sus casas y permanecen muy pendientes de la evolución de las lluvias en la zona para saber cuándo van a poder regresar a sus hogares. La situación provocada por la borrasca Leonardo, con intensísimas precipitaciones que se han cebado especialmente con Andalucía, obligaba ayer al desalojo de los habitantes de la localidad en una evacuación inédita ejecutada ante el riesgo y la peligrosidad que entrañaba el temporal y sus efectos.

Con gran preocupación por el acuífero subterráneo sobre el que se levanta el municipio gaditano, y con el agua saliendo por todas partes y cayendo ladera abajo ante la mirada de los efectivos de Emergencias, finalmente se confirmaba lo inevitable antes de caer la noche: “Vamos a tener que salir de Grazalema”, confirmaba su alcalde, Carlos Javier García, mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reforzando esa decisión, subrayaba que “el sentido común” era “evacuar al conjunto del pueblo”.

Tras la decisión, muchos vecinos han tenido que evacuar sus casas en tiempo récord, y un amplio grupo de ellos han pasado la noche casi con lo puesto en un polideportivo de Ronda.

Algunos acompañados de sus mascotas y de los pocos enseres que han podido llevar consigo, ahora aguardan con incertidumbre a la evolución de las lluvias y la situación en la zona. Debido a los problemas que están causando las intensas precipitaciones en el municipio, no saben cuánto tiempo tendrán que pasar fuera de sus casas.

“Es horroroso; triste. A ver si esto mejora”, expresaba una vecina, mientras otra, en el mismo sentido, apuntaba a esa “incertidumbre” de tener a su familia desalojada. “Ha sido una situación desagradable”, sostiene, mientras otra habitante de Grazalema explica que han tenido que salir con “lo primero” que han tenido a su alcance.

Preocupación por la estabilidad del terreno ante las intensísimas lluvias en Grazalema

Las lluvias dejadas por la borrasca Leonardo han causado que el agua saliese por todas partes cayendo ladera abajo. Con la atención puesta en el acuífero subterráneo, se teme que todo esté poniendo en riesgo la estabilidad de algunas viviendas, razón por la cual hubo que tomarse la decisión del desalojo.

“El acuífero no soporta más agua”, expresaba el alcalde. Hay tanta en el subsuelo y saliendo por donde puede que esa presión tiene riesgos. “De destrucción de una calle, una casa… Eso podría pasar”, apuntaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no obstante llamaba a la calma asegurando que todo acabará amainando.

“Esto va a pasar, como pasa todo”, señalaba.

De ese modo, y ante la situación, los vecinos fueron desalojados uno a uno, hasta unos 2.000, los cuales han pasado la noche o en casa de familiares, amigos y allegados, o en el polideportivo de Ronda habilitado para ellos.

“Se escuchaban unos golpes… y parece que la sierra va andando por debajo”, contaba un vecino. Por eso, la decisión era clara: no podía quedar nadie en Grazalema en esta situación.