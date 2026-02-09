Rocío Molina 09 FEB 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha conocido el problema de salud que padece tras someterse a unas pruebas médicas

Aguasantas da un giro radical a su vida y se refugia en la religión: "Deseo que todo el mundo conozca a Dios"

Compartir







Aguasantas Vilches ha conocido finalmente el problema de salud que lleva un tiempo haciéndoselo pasar mal. Tras hacerse distintos tipos de pruebas médicas, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido su diagnóstico. La influencer ha contado todos los detalles tras conocer la enfermedad a la que se enfrenta.

Después de dudar si se cancelaría su cita médica por el temporal que ha mantenido en vilo a Andalucía con la borrasca Leonardo, la novia de Juan José Peña sí que ha podido hacerse todas las pruebas que tenía pendientes y conocer posteriormente el resultado de las mismas. Con una publicación en su perfil oficial de Instagram, Aguasantas ponía en aviso a sus seguidores y desvelaba el diagnóstico que finalmente le han comunicado.

PUEDE INTERESARTE El dardo de Alma Bollo a Aguasantas tras confirmar que le ha cortado el pelo a su hija

Según ha explicado la creadora de contenido, ella se encuentra bien, pero le han sacado un problema de salud que tiene que tratarse. En concreto le han puesto un nombre: gastritis erosiva. La joven que venía arrastrando malestar y síntomas que le habían puesto en alerta ha confirmado este problema de salud, aunque no es lo que esperaba. "No tiene nada que ver con lo de poder tragar", ha afirmado.

Aliviada por poner al fin un nombre a su problema, la exconcursante de 'GH VIP' ha afrontado la noticia con entereza y aclarando cuáles serán sus siguientes pasos a partir de ahora. "Es importante tratarlo", cuenta de lo que seguramente implicarán cambios en sus rutinas y controles médicos estrictos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Qué es una gastritis erosiva y su tratamiento médico

La gastritis erosiva, a menudo vinculada a factores como el estrés o la alimentación consiste en la erosión de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas de la mucosa (inflamación del revestimiento del estómago).

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se puede manifestar por hemorragia, pero puede ser subaguda o crónica, con síntomas escasos o nulos. El diagnóstico se realiza por endoscopia y el tratamiento se centra en reducir la acidez estomacal. Las pautas médicas habituales incluyen el uso de protectores gástricos antiácidos que neutralicen el pH del estómago.

Sin embargo, la parte fundamental de la recuperación de Aguasantas pasará por gestionar el estrés y una dieta blanda estricta y la eliminación del picante, el café o el alcohol.