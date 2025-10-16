Beatriz Trapote publica el vídeo de la operación de cáncer de pulmón de su padre

Silvia Herreros 16 OCT 2025 - 12:25h.

La mujer de Víctor Janeiro comparte imágenes de la cirugía que el doctor Diego González Rivas le ha realizado a su padre

Beatriz Trapote da la última hora sobre el estado de salud de su padre tras pasar por el quirófano

Compartir







El doctor Diego González Rivas, considerado por muchos como 'el mejor cirujano del mundo', ha sido el encargado de llevar a cabo con éxito la operación de cáncer de pulmón del padre de Beatriz Trapote. Una cirugía complicada de unas dos horas de duración a cuyo vídeo hemos podido tener acceso gracias a la exconcursante de 'Supervivientes'.

La mujer de Víctor Janeiro ha querido compartir con sus seguidores imágenes de su padre en el quirófano. Un vídeo en el que se puede ver al reconocido cirujano llevando a cabo su particular técnica de cirugía torácica uniportal (UNIPORTAL), que él mismo desarrolló y que permite realizar operaciones de cáncer de pulmón a través de una única incisión.

PUEDE INTERESARTE Víctor Janeiro pierde su anillo de casado y Beatriz Trapote pide ayuda para recuperarlo

Eugenio Hernández, progenitor de Beatriz Hernández Trapote (verdadero nombre de la periodista) fue diagnosticado con "un adenocarcinoma T4 muy grande".

PUEDE INTERESARTE Beatriz Trapote actualiza el estado de salud de su padre tras contar que tiene cáncer y está ingresado

Debido al tamaño del mismo y a la peligrosidad que suponía extirpar el enorme tumor que tenía en el lóbulo inferior, los médicos que le estuvieron tratando en un primer momento descartaron la cirugía como parte de su tratamiento. Destrozada y sin parar de llorar, la mujer de Víctor Janeiro se animaba a hablar por primera vez de la enfermedad 'inoperable' de su padre a través de las redes. Fue así como supo de la existencia del doctor González Rivas, gracias al cual la familia recuperaba la esperanza después de varios ciclos de quimioterapia, complicaciones e ingresos hospitalarios que no parecían mejorar el pronóstico del paciente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Conseguimos que revisara todos los informes y nos explicó su protocolo. Según su criterio, el tumor era operable, y había que actuar cuanto antes. Confiar en él fue la mejor decisión de nuestras vidas", ha contado la madre de Víctor, Oliver y Brenda Janeiro a sus seguidores, en donde ha dado la última hora sobre el estado de salud de su progenitor y ha mostrado vídeos de la cirugía.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La intervención del paciente, de 72 años, duró unas dos horas. Gracias al sistema mínimamente invasivo con el que fue operado, no tuvo que pasar por la UCI y recibió el alta hospitalaria 48 horas después. "El 9 de octubre de 2025 mi padre entró al quirófano con esperanza… y salió sin tumor, andando y sonriendo", celebra la influencer.

Trapote se siente eternamente agradecida con el doctor, pues solo él se atrevió a operar al 'abuelo Eugenio'. A él y a su equipo también ha querido dedicarle un bonito mensaje:

"Gracias al equipo de por su cariño y profesionalidad, a la doctora Conchi Partida, y a todo el equipo del doctor por estar tan pendientes en todo momento. Pero sobre todo, gracias a ti, Diego, por tu entrega, tu tiempo y tu humanidad. Por salvar vidas, por dar esperanza donde otros no la ven, por ser un pionero que ha cambiado la historia de la cirugía torácica en el mundo. Nunca olvidaré ese abrazo que tanto necesitaba, ni ese 9 de octubre, el día en que diste una nueva oportunidad de vida a mi padre. Eres un ser de luz. Gracias infinitas"