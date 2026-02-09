Inma Campano muestra su cambio físico tras engordar 15 kilos y responde a las críticas
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sin tapujos sobre su subida de peso y responde a los malos comentarios
Inma Campano, acostumbrada a ser siempre abierta y sincera, ha utilizado sus redes sociales una vez más para hablar de un tema muy importante para ella. Tras meses especialmente duros a nivel personal, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido dar un paso al frente y responder a las críticas que ha recibido tras haber engordado 15 kilos.
“Bienvenidas a mi ‘glow-up’ de 2026”, comenzaba diciendo en un vídeo publicado en su Instagram. Inma no lo ha esquivado y ha ido directa al tema que lleva tiempo cuasando polémica: el aumento de peso que ha experimentado en los últimos meses. “Últimamente he estado recibiendo muchas críticas porque he engordado, he cogido 15 kilos”, ha confesado con total naturalidad.
Lejos de justificarse, la influencer ha querido explicar este cambio y contar que hará a partir de ahora. “Los cuerpos cambian y los cambios físicos reflejan etapas. Esta es mi realidad”, ha dicho. Como ella misma recuerda, su prioridad durante todo este tiempo ha estado muy clara. “Si me conocéis, sabéis que mi perrita está en cuidados paliativos y me necesita las 24 horas”, ha continuado diciendo.
Inma ha puesto toda su voluntad y esfuerzo en cuidar a su perra, a quién ella considera una hija y se ha olvidado de ella misma. Según cuenta, cuando vuelcas toda tu energía en cuidar de otro ser, es fácil dejarte en un segundo plano, y eso es exactamente lo que le ha pasado. “Cuando vives por y para un animal o una persona, al final te dejas para lo último y es que para cuidar, tienes que cuidarte”, reflexiona.
Precisamente por eso ha decidido iniciar este proceso de cambio y compartirlo públicamente. “Esto es algo de lo que se habla y por eso quiero que hagamos este proceso juntas”, ha anunciado, invitando a su comunidad a acompañarla en esta nueva etapa. La gaditana ha adelantado que irá mostrando cómo va mejorando sus hábitos poco a poco. “Voy a compartir mi proceso mejorando mis hábitos, mi pelo, mi piel y lo más importante: mi mente”, ha admitido con seguridad.
Su mensaje final es claro y contundente. “Quiero volver a ser yo”, ha concluido. Inma pretende hacer ver que este ‘glow-up’ no va de encajar en ningún estándar, sino de reencontrarse consigo misma tras una etapa especialmente complicada