La exconcursante de 'Supervivientes' y el ganador de 'Pesadilla en el Paraíso' han celebrado su aniversario sin sus hijos

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro celebran su 12º aniversario de boda. La exconcursante de 'Supervivientes' y el ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' cumplen doce años siendo marido y mujer.

Una fecha muy especial para ellos que han querido 'celebrar' regalándose un "día romántico sin niños". Los papás de Víctor, Oliver y Brenda, los hijos que la pareja tuviera tras un largo proceso gracias a la reproducción asistida, han dejado a los peques con la abuela Carmen Bazán y los hermanos de Víctor, Humberto, Jesulín y Carmen, que se habrían reunido para pasar el día en familia en Ambiciones.

"Doce años ya de casados, dieciocho de novios", ha dicho la creadora de contenido a través de sus historias de Instagram, en las cuales también ha publicado una fotografía en la que se puede ver su mano entrelazada con la de su marido. Una imagen que no solo transmite unión, también revela que Víctor ha conseguido recuperar su alianza de boda, la cual perdió a finales de este verano.

Con el el tema Solamente tú, de Pablo Alborán, como música de fondo, la pareja demuestra que continúa tanto o más enamorada que el primer día. Para ellos este aniversario ha sido tranquilo, cotidiano, pero no por ello menos romántico. Y es que, aunque no hicieran "nada especial", la pareja sí que lo celebró de una manera "muy importante", estando "solos"; algo fundamental y necesario de vez en cuando para cualquier pareja con hijos.

"Dejamos a los niños, que estaban con mi suegra, mis cuñados... que estaban todos allí en la finca. Ellos disfrutaron de lo lindo, tanto los niños como los mayores, porque estuvieron los primos juntos", cuenta la empresaria.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote no han hecho una fiesta por el 12º aniversario de su boda, que tuvo lugar en una finca de Jerez de la Frontera ante más de 450 invitados. Sin embargo, sí se han regalado algo de tiempo para ellos mismos, aunque quizá no de la manera en la que más les hubiese gustado, pues también tuvieron que cumplir con una serie de tareas y obligaciones.

El matrimonio fue a comer a un restaurante "super recomendado" en Prado del Rey en "un sitio al que ir en parejita". Tras su cita gastronómica, se pasaron por el hospital para ver a un primo de su marido que tuvo un accidente de moto el pasado mes de agosto.

Su día terminó en El Bosque, en la Sierra de Grazalema, lugar en el que pudieron disfrutar de pequeños momentos, como un simple y "especial" atardecer.

Allí, el matrimonio es propietario de Villa Viruta, una preciosa casa rural que alquilan y gestionan ellos mismos. Tras la estancia de sus últimos inquilinos, Bea y Víctor han viajado hasta allí, han cambiado las sábanas y han dejado la casa lista para recibir a sus nuevos huéspedes. Esta mañana, desde la lavandería, la influencer ha mostrado y contado a sus seguidores cómo es esta parte de su vida.