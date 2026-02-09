Celia Molina 09 FEB 2026 - 13:23h.

Los Príncipes de Gales se ha pronunciado sobre el escándalo que rodea a Andrés Mountbatten-Windsor sobre su relación con Epstein

Lo que dicen los papeles de Epstein sobre los 'royals': de los mails de la princesa Mette-Marit a la cena con el rey Juan Carlos

La liberación masiva de archivos sobre el caso Epstein (más de 3 millones de páginas) llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sacó a la luz, el pasado 31 de enero, nuevas fotografías del Príncipe Andrés, hermano de Carlos III de Inglaterra y marido de Sarah Ferguson, tumbado en el suelo junto a una mujer. Esta perturbadora fotografía, que se suma a la imagen publicada en 2011 en la que el exroyal sale agarrando de la cintura a Virginia Giuffre, ha agrandado aún más el escándalo que salpica a la Casa Windsor, por mucho que su hermano Carlos le quitará a Andrés sus títulos reales para desvincularse de él.

Según informa la agencia EFE, además de su estrecho contacto con Virginia Giuffre, una de las menores con las que traficaba Jeffrey, que se suicidó en la cárcel en el año 2019, Andrés Mountbatten-Windsor aparece en esta nueva fotografía con una segunda mujer, a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo. El hermano del Rey de Inglaterra ha insistido siempre en que "no se acordaba de Giuffre, recalcando que "no ha cometido ninguna irregularidad". Y, ahora, han sido los Príncipes de Gales los que se han pronunciado sobre el caso:

"Sus pensamientos se centran en las víctimas"

"Puedo confirmar que los príncipes han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", ha dicho un portavoz del palacio de Kensington, residencia oficial de Guillermo y Kate. Por víctimas se refieren a las niñas, muchas de ellas menores de 14 años, a las que agredió sexualmente Jeffrey Epstein en sus residencias de Florida y Manhattan entre el 2002 y 2005 y a la trata de menores que el pederasta llevaba a cabo en la isla privada Little St. James, un epicentro de abusos donde controlaba la comunicación de sus víctimas con el exterior.

La opinión de los Príncipes de Gales se conoció mientras Guillermo inicia hoy una visita oficial a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Gran parte del trabajo de la familia real británica en las últimas semanas se ha visto eclipsado por este escándalo, que se reavivó cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó de nuevo una gran cantidad de documentos relacionados con Epstein. Esto desencadenó más revelaciones sobre el alcance del vínculo entre Andrés con el pederasta.

Ayer mismo, unos documentos difundidos en EE.UU. indicaron que el expríncipe Andrés llegó a compartir en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo como enviado de comercio del Reino Unido con Epstein. Los archivos liberados han revelado también las polémicas declaraciones que la mujer de Woody Allen, Soon-Yi Previn, hizo sobre la menor de 15 años que acusó a Anthony Weiner de mantener conversaciones de carácter sexual con ella: "Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres y ella, sin duda, es una de ellas.S abía exactamente lo que hacía y lo vulnerable que era Wiener y lo atrapó como pez en el anzuelo", dijo Previn sobre la víctima.