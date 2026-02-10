Lorena Romera 10 FEB 2026 - 13:40h.

A la exparticipante de 'LIDLT' le han diagnosticado "algo de alto riesgo en el útero" y tiene que ser operada "de inmediato"

La difícil decisión que ha tomado Fani Carbajo por el bien de su hija: "Es muy duro"

Compartir







Fani Carbajo ha comunicado su inminente paso por quirófano. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', y exconcursante de 'Supervivientes', ha revelado que le han detectado algo "alto riesgo" y "bastante grave". Lo ha contado a través de su perfil de Instagram, en un comunicado en el que se sincera sobre el delicado momento que atraviesa desde que conoce este delicado diagnóstico médico que tan preocupada le tiene.

La influencer madrileña, de 41 años, llevaba algún tiempo guardando en secreto este revés de salud. Tan solo lo conocían cuatro amigos íntimos. Por eso la noticia ha pillado a todos tan desprevenidos. "Últimamente estoy mas sensible y un poco ausente", comienza expresando la madre de Emilio y Victoria, de 17 y 1 año, respectivamente.

Un escrito en el que la que se diera a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' revela su complicado diagnóstico médico, aunque sin entrar en demasiados detalles. "En una revisión ginecológica me detectaron algo de alto riesgo en el útero y me tienen que operar de manera inmediata, ya que es bastante grave. No os voy a negar que tengo bastante miedo", ha contado a través de este comunicado.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo desvela el dineral que lleva gastado en su boda con Fran Benito

"Me tienen que operar de manera inmediata, tengo bastante miedo"

"Y aún así, sonrisa puesta cada día para que mi bebé no note nada y siendo fuerte para los míos. No es fácil, pero puedo con todo", se ha dicho a sí misma la también creadora de contenido, que ha recibido infinitos mensajes de apoyo tras hacer público su diagnóstico médico, por el que tiene que pasar de forma "inmediata" por quirófano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Gracias por vuestra comprensión, ya sabéis que no quería decirlo antes. Me operan a mediados de mes", ha contado Fani Carbajo, que ha explicado que compartir esta noticia le ha servido para saber "quién está a su lado y quién no", algo que también le ha resultado muy duro, pues ha habido personas que le han fallado al no recibir por su parte el apoyo que esperaba.