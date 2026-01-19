Lidia González 19 ENE 2026 - 17:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha puesto en contacto con Claudia Chacón para aconsejarle cómo afrontar las críticas

Fani Carbajo ha querido sincerarse sobre algo que ha ocurrido recientemente y que le ha hecho recordar cómo fue su salto a la fama. Después de desvelar si va a invitar a Susana Molina a su boda, la creadora de contenido confiesa el consejo que le ha dado a Claudia Chacón, participante de ‘La isla de las tentaciones 9’. Conocedora de lo que es irrumpir en la esfera pública como lo ha hecho la de Mallorca, la influencer se sincera sobre la conversación que tuvo con ella. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Yo sabía que iba a tener muchos haters y sé lo que es eso”, comienza explicando la que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que también ha mostrado su anillo de compromiso. En su edición, la madrileña tuvo que aguantar muchas críticas y, desde la experiencia, ha querido hacerle algunas recomendaciones sobre cómo afrontar este momento: “Le mandé un audio para aconsejarle y decirle cómo tiene que llevar este proceso”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con los colaboradores del videopodcast las sugerencias que le ha hecho para vivir esta situación y se sincera sobre cómo lo afrontó ella en su momento: “Yo lo hice y, a mí, me vino muy bien”. Además, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ explica qué tipo de relación mantiene con Claudia.

Programa completo: Fani Carbajo habla sobre su vestido de novia

Fani Carbajo no solo se ha sentado en el plató para hablar sobre la última edición de ‘La isla de las tentaciones’, sino que también ha querido contar todos los detalles sobre su boda con Fran Benito. Muy ilusionada después de la sorpresa que le ha dado el padre de su hijo al pedirle matrimonio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla sobre su vestido de novia y desvela quién va a ser la persona encargada de diseñarlo.

Fani Carbajo se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar sobre todo lo que ha ocurrido en el mundo influencer y comentar lo que ha pasado en la última edición de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido confiesa si tiene relación con algún participante de esta temporada y revela el mensaje que le mandó a Claudia Chacón. Además, la madrileña cuenta todas las novedades sobre su boda y asegura que ya tiene casi listos los preparativos. ¡Descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!