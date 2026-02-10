Celia Molina 10 FEB 2026 - 19:00h.

Madre e hija han trabajado juntas en una película, 'El vestido', que se estrenará en cines el próximo 13 de febrero

Para Belén Écija ha sido todo un honor actuar junto a su madre en esta película de terror basada en fenómenos paranormales

El parecido físico que Belén Écija tiene con su madre, la actriz Belén Rueda, no es lo único que las mantiene tan unidas. Es la primera vez que ambas han trabajado juntas en una película, llamada 'El vestido', que se estrenará en cines este viernes 13 de febrero. La cinta, dirigida por Jacob Santana, narra la historia de una madre y una hija que, tras sufrir en su propia piel la violencia de género, quieren dar un giro radical a sus vidas. Por ello, se mudan a una casa de las afueras "que nadie quiere alquilar" y donde comienzan a experimentar sucesos extraños y paranormales.

Sobre el estreno, según declaró a Europa Press Belén Écija, ha sido todo un placer trabajar junto a su madre en esta cinta que habla "de que hay que estar muy atento a lo que hacen nuestros hijos, pero también hay que cuidar a los padres". El terror no solo se centra en los fenómenos sobrenaturales, sino en otras realidades, como el acoso escolar en los colegios y el maltrato psicológico. Madre e hija se mostraron muy cariñosas durante la promoción de la película que ha tenido lugar recientemente en Madird, haciendo galardón de su buena relación, dentro y fuera del set de rodaje.

Madre e hija, muy unidas y cómplices

En la alfombra roja, Belén definió a sus padres -ella es fruto del matrimonio entre Belén Rueda y el productor Daniel Écija- como dos personas muy "protectoras" a los que no ve "para nada como abuelos", pues todavía están muy centrados en ella. Aunque no tiene planes inminentes de quedarse embarazada, en la misma premiere dijo que "si viene, viene", aunque se encuentra en un momento profesional demasiado bueno como para interrumpir temporalmente su carrera.

Su madre, protagonista de taquillazos como 'El Orfanato', se ha mostrado muy orgullosa de ella, asegurando en una entrevista 'Woman' que no le hace falta "darle consejos" como actriz. Belén Rueda también ha añadido que "habla mucho" con su hija y que trabajar con ella como actriz es "aprender mucho. A veces tienes el impulso de decirle por aquí o por allá y yo creo que esas cosas hay que hablarlas antes de estar rodando en el mismo set. Pero una vez que estás rodando, es conveniente que la elección la tenga ya ella decidida y yo esté también en mi personaje y dejar fluir", según contó en otra entrevista reciente para Harper's Bazaar.

La cercanía y la admiración entre ambas demuestra que ambas mantienen una confianza mutua y una buena relación que hemos visto más allá de los cines como comprobamos el pasado verano en Menorca en la boda de Écija. Ese día, aunque la actriz de 'Mar adentro' intentó mantenerse en un discreto segundo plano para no robarle el protagonismo a su hija, sí que se pudieron ver entre ambas momentos de complicidad: desde el instante en que la ayudó a arreglarse para su boda al emotivo abrazo que se dieron nada más salir de la iglesia.

Además de Belén, su hija junto a Daniel Écija, de la que siempre se ha mostrado orgullosa al ver cómo ha alcanzado su éxito profesional, Belén Rueda ha sido madre en dos ocasiones más: una con María, que nació en 1997, y que tristemente falleció apenas un año después por problemas de salud, y también de Lucía, la pequeña de la familia nacida en 1999, y también hija del reconocido productor.