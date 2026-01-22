Iván Sevilla 22 ENE 2026 - 04:30h.

Alumnos de Arcos, en Cádiz, vuelven viral su versión de 'La Perla' de Rosalía contra el acoso escolar

"Ya no estamos dispuestos a que nos dañes más", dice parte de la letra de la canción titulada 'Vaya perla'

CádizPonerle freno al acoso escolar, que genera ya desde secuestros y agresiones físicas hasta indemnizaciones con condenas a menores, es lo que buscan niños de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) con su versión de 'La Perla' de Rosalía contra el bullying.

Si a finales del 2025 publicábamos la canción creada por Shere hablando del silencio de las víctimas que lo sufren, los alumnos del CEIP San Francisco han puesto el foco en los acosadores. Para que no sigan por el camino de la maldad.

"Eh tú, ¡mírame bien, para y escucha esto que te quiero decir. Que mis amigos son de verdad, todos unidos no nos fallamos jamás", empiezan a cantar los pequeños de 5º de Educación Primaria en el primer verso de su tema.

Utilizando el tema del último álbum de la cantante catalana, lo han transformado para crear todo un himno en las aulas, que incluso se ha hecho viral en redes sociales para que lo pueda escuchar la propia Rosalía.

Aunque, la intención primordial es que "el significado llegue a todos los niños y niñas para que nunca se sientan solos", según apuntó la empresa de fibra Arcotel, quien grabó y compartió el vídeo en internet el 14 de enero.

La "nueva y mejorada" versión fue creada por la profesora Lola junto a los menores y se titula 'Vaya perla' en alusión al acosador contra el que pretenden luchar a través de la música.

"Si me dices algo feo yo no me paro ni a escuchar"

"Mírame, ya aprendí, lo que digas tú de mí no me importa nada, tengo mi propia luz, mi identidad", le dicen con claridad y sin dudar a quien haga bullying en clase. "Aunque la tapes, con fuerza vuelve a brillar", acaba ese verso.

"Yo vengo aquí a aprender, hoy todo va a cambiar. Si me dices algo feo yo no me paro ni a escuchar", prosiguen en el siguiente, manteniendo las rimas entre determinadas palabras, lo que vuelve más atractiva la canción.

Su estribillo es así: "Eres un perla, nadie se fía, eres un perla, uno de mucho cuidado". "¿Burlarse de los compañeros? Tú no sabes lo que es la amistad. Te crees el centro del mundo y ya después los demás dan igual", expresan.

"Dices que te arrepientes, que son bromas sin importancia, juras no repetirlo y siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad", cantan los alumnos al unísono, situados cada uno en su mesa.

"Todos somos valiosos, únicos e inigualables"

"Das mucha pena, quien hace lo que tú se quema, siempre ridiculizando... tu trampa será tu condena. Vuelves a equivocarte, tremendo desastre", añaden los niños dirigiéndose al que acosa.

Otro verso dice: "Dirás que no sabes por qué nos duele tanto lo que haces". Entonces, se detiene la música y uno de los niños responde al acosador: "Claro, cómo tú no sabe lo que nos duele, aunque tú no lo sepas, todos somos..."

"Valiosos, únicos e inigualables", continúa la menor que está sentada justo a su lado. Tras otra breve pausa, el tema sigue pidiéndole que "empiece ya a cambiar" su comportamiento y actitud.

"No estamos dispuestos a que nos dañes más"

"Cada vez somos más, ya no estamos dispuestos a que nos dañes más", le advierten al que haga bullying. "La lealtad y la fidelidad son un idioma que nunca entenderás", añaden los pequeños cantantes.

El coro termina la canción con sus últimos versos, en los que hablan de "tratar a todos bien". "No sabes lo que es tener cerca a un amigo, te lo vas a perder. Qué solito te vas a quedar", avisan igualmente.

Este himno viral concluye con la frase "ya no merece la pena brindarte más otra oportunidad" y el estribillo de "eres un perla" para reiterarle que deje de meterse con alumnos de clase.