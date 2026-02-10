El FBI publica imágenes de una persona enmascarada en la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie

Las autoridades buscan identificar al individuo, que estaba armado, ocho días después de la desaparición de Nancy Guthrie.

La desesperada súplica de Savannah Guthrie para encontrar a su madre desaparecida: “Creemos que sigue ahí fuera. Pagaremos”

El FBI ha publicado imágenes de una persona enmascarada en la búsqueda de la madre de la presentadora de noticias Savannah Guthrie. Las autoridades buscan identificar al individuo, que según dicen estaba armado, más de ocho días después de que Nancy Guthrie, de 84 años, desapareciera de su casa.

La noche del sábado 31 de enero, fue la última vez que los hijos de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora Savannah Guthrie, supieron de su paradero. Al día siguiente, una amiga de la octogenaria se dio cuenta de que no había asistido a la misa de los domingos y, preocupada por ella, se lo comunicó a su familia. Desde entonces, fue declarada como desaparecida y, cuando los investigadores se trasladaron hasta su casa de Tucson, Arizona, encontraron allí "salpicaduras de sangre" que les hicieron sospechar que Nancy fue "sacada de su casa en contra de su voluntad",

Savannah Guthrie dijo el lunes que su familia cree que su madre todavía está viva y emitió un nuevo llamado a cualquier persona que tenga información. Nancy Guthrie desapareció en plena noche de su casa en Tucson, Arizona, y fue vista por última vez el 31 de enero. Las autoridades creen que fue secuestrada contra su voluntad.

"Esta mañana, las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado aparentemente manipulando la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición", dijo el director del FBI, Kash Patel, en una declaración en X.

Las autoridades habían estado trabajando para recuperar imágenes del sistema de vigilancia del hogar que "pueden haberse perdido, corrompido o ser inaccesibles debido a una variedad de factores, incluida la eliminación de los dispositivos de grabación".

Los funcionarios también publicaron dos videos cortos que muestran a la persona acercándose a la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie, luego revisando la cámara antes de alejarse, recogiendo algo de vegetación del suelo y usándola para cubrir la lente de la cámara.

Savannah Guthrie compartió el nuevo video en Instagram. "¿Alguien reconoce a esta persona?. Creemos que sigue ahí fuera. Tráiganla a casa".

Esto supone el primer gran avance en un caso que ha consternado a todo un país durante más de una semana.

El lunes, la policía seguía diciendo que aún no habían identificado a ningún sospechoso o vehículo relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, el mismo día en que Savannah Guthrie emitió un nuevo llamado en video a cualquier persona que tuviera información. "Creemos que nuestra madre sigue ahí fuera", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Necesitamos su ayuda".

Ella renovó ese llamado el martes, republicando las imágenes de vigilancia en su Instagram con el mensaje: "Creemos que todavía está viva. Tráiganla a casa".

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información.

Trump revisó las imágenes y anima a quien tenga información

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente Donald Trump revisó las imágenes. Añadió que el presidente animó a quienes tengan información a contactar a las autoridades.

"Las oraciones de toda la Casa Blanca están con Savannah y su familia en este momento. Esperamos que esta persona sea encontrada pronto y que su madre regrese sana y salva a casa", dijo.

La semana pasada, los funcionarios del condado de Pima dijeron que la cámara del timbre de la casa se desconectó a las 01:47 hora local y el software de la cámara registró movimiento poco tiempo después, a las 02:12. A las 02:28, la aplicación de su marcapasos, un dispositivo cardíaco implantado, se desconectó de su teléfono.

La policía también dijo que habían encontrado sangre en el porche de Nancy Guthrie y los análisis confirmaron que era suya.

Las autoridades han dicho que están tomando en serio un correo electrónico con una nota de rescate enviada a medios de comunicación estadounidenses indicando que la fecha límite era el lunes, informó CBS News, socio estadounidense de la BBC. La fecha límite aparente anterior para el rescate, que se exigía en Bitcoin, venció el 5 de febrero.

Fue una de las tres notas de rescate reportadas en el caso. La semana pasada, las autoridades arrestaron a una persona en relación con una nota de rescate falsa. La familia ha indicado que estaría dispuesta a pagar para que su madre regrese sana y salva.

Desde que ha comenzado este 2026, varias desapariciones de familiares de famosos estadounidenses se han reportado al mismo tiempo en el país. Todas ellas, unas detrás de otras, rodeadas de extrañas circunstancias que todavía tienen en vilo a personajes de la música y la televisión como el cantante Mick Jagger, el rapero Lil Jon.

La primera persona en desaparecer fue Alexander Key, de 37 años, novio de Assisi Jackson, nieta del famoso cantante Mick Jagger, a quien se le perdió de vista el pasado 23 de enero en Boscastle. Las últimas noticias publicadas por la prensa americana apuntan a que el cuerpo sin vida que fue encontrado en el mar durante la búsqueda de Alexander podría ser de él, si bien su identidad todavía no se ha confirmado.