Rocío Molina 10 FEB 2026 - 11:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' celebra el último éxito de Mario Casas con su reacción más explícita hasta el momento

Melyssa Pinto sufre un accidente de tráfico y Mario Casas acude en su ayuda: la foto

Compartir







Melyssa Pinto está de celebración por un motivo muy especial y lo ha querido compartir con sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' ya no esconde sus muestras de cariño y lo que es evidente. De ahí que haya querido mandar un mensaje a su novio Mario Casas por su último logro profesional. Un revelador gesto que destaca especialmente por la discreción que suele mantener la pareja, evitando aparecer directamente o nombrarse en público.

Si ante la adversidad, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no dudó en acudir a su chico cuando sufrió un accidente de coche y él acudió rápido a su rescate, más motivo hay en hacer públicas las alegrías que están viviendo.

PUEDE INTERESARTE Melyssa Pinto se prepara para el cambio: sus 4 ejercicios infalibles para lucir cuerpazo en verano

Por eso a través de sus historias de Instagram, la influencer de 34 años ha compartido el cartel oficial de la película 'Molt Lluny', celebrando que Mario Casas ha ganado el premio a Mejor Protagonista Masculino en la décimo octava edición de los Premios Gaudí.

PUEDE INTERESARTE La postura de Melyssa Pinto tras salir a la luz sus fotos con Mario Casas

Melyssa Pinto no solo ha publicado de lo más orgullosa el cartel en el que sale un primer plano de su chico con la mención al galardón recientemente recibido, sino que también ha añadido cuatro emoticonos muy significativos: una claqueta de cine, un trofeo, una estrella fugaz y un corazón blanco. Una muestra clara y en público a la vista de todos con la que refuerza la admiración que siente hacia su pareja y hacia su trabajo como actor.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Este galardón para el intérprete supone un hito relevante en su carrera. Y, aunque su discurso de agradecimiento principalmente lo dirigió hacia su hermana Sheila Casas y al director de la cinta, Melyssa Pinto ha dejado claro en sus redes que está orgullosísima y feliz por su éxito.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Este revelador gesto se suma a otras muestras o indirectas que la pareja está dando poco a poco para normalizar su relación ante el público. Tras meses de rumores y de viajes en los que estaban juntos pero no lo mostraban hasta su última escapada a Disneyland Paris, Melyssa Pinto y Mario Casas han tratado de mantener en secreto su historia de amor.

Algo que resulta ya evidente a la vista de todos no solo por estos gestos en redes, sino también por la propia reacción de ellos cuando les preguntan directamente o a la hora de celebrar los logros y triunfos profesionales de cada uno.