Rocío Molina 10 FEB 2026 - 12:55h.

La influencer y exconcursante de 'GH DÚO' celebra los 8 años de su hija tras la fiesta organizada por Kiko Rivera y su novia

Kiko Rivera celebra el cumpleaños de su hija Carlota: ni rastro de Irene Rosales, pero con Lola García a su lado

Lo bueno se hace esperar y eso lo sabe muy bien Irene Rosales. La influencer y exconcursante de 'GH DÚO' ha podido celebrar "por fin" el octavo cumpleaños de su hija Carlota. Una fecha muy especial para para la que ha tenido que tener algo de paciencia y que se ha producido días después de la fiesta que organizara su exmarido Kiko Rivera y su novia Lola García a la pequeña.

Tras las especulaciones de que el buen rollo se ha acabado entre ellos, tal como explicaba Jorge Borrajo en 'El tiempo justo', el cumpleaños de la benjamina de las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sorprendido a la pareja. Era la madre de Carlota la primera en felicitar a su niña en redes, pero ha sido finalmente la última que ha podido celebrar este día tan especial con ella.

Este fin de semana el DJ festejaba por todo lo alto a su pequeña por sus 8 años y en esta fiesta no faltaba la presencia de Lola García, la nueva novia de su padre, dejando claro que lo suyo va muy en serio y que la joven se lleva muy bien con los hijos de Kiko Rivera.

Ahora el turno le ha tocado a Irene Rosales que pone fin a una espera que se había alargado demasiado, tal como la propia influencer ha mostrado en sus redes. "Carlota, mi chica… Es increíble cómo pasa el tiempo…Parece que fue ayer cuando te tenía en brazos por primera vez y, en un abrir y cerrar de ojos, hoy ya tienes 8 años", son las palabras que la exconcursante de 'GH DÚO' le dedicaba en un día tan señalado para darle ahora su deseado abrazo.

Con una tierna imagen en la que aparece abrazando a su hija pequeña, Irene Rosales ha mostrado este esperado encuentro y también celebración de fiesta de cumpleaños. "Por fin. Mi chica celebró sus 8 añitos", ha escrito refiriéndose a la fiesta y momento en el que madre e hija han podido disfrutar juntas de este bonito día.

Una publicación que la exmujer de Kiko Rivera ha compartido en sus redes y que está cargada de significado por el momento que ahora mismo vive ella y el DJ con sus parejas y los rumores de tensión entre ellos después de la cordialidad de la que presumían al principio de su divorcio.