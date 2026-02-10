Logo de telecincotelecinco
URGENCIAS

Makoke explica el motivo por el que ha terminado en urgencias con Gonzalo, su novio

Makoke
Makoke, exconcursante de 'Supervivientes'. INSTAGRAM
Makoke ha explicado el motivo por el que ha terminado en urgencias con Gonzalo. La madre de Anita Matamoros y Javier Tudela ha compartido un storie en el que da la última hora sobre lo ocurrido tras este paso por el hospital con su novio y futuro marido.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de este susto que les ha llevado directos a las urgencias del hospital. La pareja, que planea darse el 'sí, quiero' este año -después de posponer su boda por Marina Romero, que está batallando contra su enfermedad desde hace meses-, se encontraba haciendo la cena y grabándola para redes, como hacen habitualmente.

Y es que, de un tiempo para aquí, la colaboradora de 'Fiesta' acostumbra a grabar recetas que después publica en su perfil de Instagram. Menús saludables con los que enseña a sus followers opciones con las que alimentarse a base de proteínas, manteniendo la dieta, pero comiendo "delicioso".

Pero en esta última ocasión las cosas no se han dado como ellos esperaban y Gonzalo ha terminado sufriendo un accidente doméstico que le ha llevado directo a urgencias. "Venimos de urgencias. Mi chico, que me hacía de pinche de cocina, se ha rebanado el dedo. Pobrecito mío", comenta la colaboradora a través de su perfil de Instagram, donde muestra las secuelas que le han quedado a su futuro marido, con el dedo anular vendado, todavía con rastro de sangre.

Las imágenes de Makoke y Gonzalo tras su paso por urgencias
Las imágenes de Makoke y Gonzalo tras su paso por urgencias. INSTAGRAM
Temas