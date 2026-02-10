Lorena Romera 10 FEB 2026 - 17:20h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado las secuelas tras la visita a urgencias con Gonzalo, su futuro marido

Makoke ha explicado el motivo por el que ha terminado en urgencias con Gonzalo. La madre de Anita Matamoros y Javier Tudela ha compartido un storie en el que da la última hora sobre lo ocurrido tras este paso por el hospital con su novio y futuro marido.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de este susto que les ha llevado directos a las urgencias del hospital. La pareja, que planea darse el 'sí, quiero' este año -después de posponer su boda por Marina Romero, que está batallando contra su enfermedad desde hace meses-, se encontraba haciendo la cena y grabándola para redes, como hacen habitualmente.

Y es que, de un tiempo para aquí, la colaboradora de 'Fiesta' acostumbra a grabar recetas que después publica en su perfil de Instagram. Menús saludables con los que enseña a sus followers opciones con las que alimentarse a base de proteínas, manteniendo la dieta, pero comiendo "delicioso".

Pero en esta última ocasión las cosas no se han dado como ellos esperaban y Gonzalo ha terminado sufriendo un accidente doméstico que le ha llevado directo a urgencias. "Venimos de urgencias. Mi chico, que me hacía de pinche de cocina, se ha rebanado el dedo. Pobrecito mío", comenta la colaboradora a través de su perfil de Instagram, donde muestra las secuelas que le han quedado a su futuro marido, con el dedo anular vendado, todavía con rastro de sangre.