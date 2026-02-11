Carlos Otero 11 FEB 2026 - 20:00h.

Raquel Salazar y su marido Carlos, de 'Los Gipsy Kings', tienen tres hijos: Noemí, la reina del brilli-brilli, Raquelita y Carlos

Noemí Salazar habla sin tapujos sobre la diferencia de edad con su marido Antón, 10 años mayor

Cuatro recibe con alegría la vuelta de uno de sus formatos más emblemáticos: 'Los Gipsy Kings'. El reality calé más auténtico regresa a la parrilla de Mediaset con dos familias protagonistas: los Jiménez y los Salazar. Esta última cuenta con dos miembros muy presentes en los platós de Mediaset, ya que la matriarca, Raquel, participa en 'GH DÚO' y su hija Noemí la defiende en plató. Pero hay más miembros que merecen ser presentados.

Carlos Salazar, el patriarca que conduce VTC

El marido de Raquel Salazar es Carlos. Lleva junto a la participante de 'GH DÚO' más de tres décadas de matrimonio. Según ha contado, sus caminos se cruzaron cuando apenas tenían 20 años en una sala de recreativos de Vallecas, el barrio en el que continúan viviendo. "Cuando yo llegaba del instituto, él estaba siempre jugando al billar y yo me ponía en la máquina de enfrente y, aunque no tenía dinero, hacía que jugaba", confesó hace un tiempo.

Mucho más discreto que su mujer y su hija, Carlos trabaja como conductor de VTC y, aunque protagoniza un reality con su familia, no es muy amigo de las cámaras. "Trabaja muchas horas y arriesga su vida en la carretera todo el día, pero gana más que nosotras muchas veces", declaró en otra ocasión Raquel, que no entró en cifras exactas de las ganancias de su marido, pero sí añadió que trabaja tanto porque tiene que pagar "muchos impuestos". "Mi marido tendrá mil defectos, pero es trabajador como el que más", subraya con gracia la madrileña.

Raquel, la hermana mediana que protagonizó un conflicto familiar

Además de la mediática Noemí, Raquel y Carlos han tenido otros dos hijos que se llaman como ellos. La mediana de los tres es conocida familiarmente como Raquelita. El pasado mes de diciembre cumplió treinta y un años y, como su padre, es más discreta. De hecho, no formó parte de las primeras temporadas que 'Los Gipsy Kings' dedicaron a su familia.

Esta decisión coincidió con un distanciamiento familiar debido a una relación sentimental de la joven que la familia no aprobaba. Tras una terapia en el programa de Cuatro en 2020, el problema se resolvió y los lazos entre todos volvieron a estrecharse. En lo que respecta a su vida laboral, la mediana de los hermanos tiene un trabajo fuera del universo digital: una marca propia de cosméticos naturales llamada Belleza Natural.

Carlitos, el hijo menor de Raquel

El hijo menor de Raquel Salazar tiene 24 años recién cumplidos. Raquel ha dicho de él que es el hijo "más guapo, más bueno y más perfecto" que le podía dar la vida, que se ha convertido con los años en un "pedazo de hombre" y que no le ha dado problemas "jamás". Como su padre, trabaja conduciendo vehículos de VTC.

Gracias a sus perfiles en redes sociales sabemos que es un gran hincha del Real Madrid y que le apasiona el mundo del motor. También le gusta hacer trends, retos y vídeos cómicos. Muy presumido, suele preocuparse por su imagen y ha cambiado mucho desde que era adolescente y realizó su primera aparición televisiva.

Cuñados y nietos

El clan se amplía con las parejas y descendientes de Noemí y Raquelita. Noemí está casada con Antón Suárez, que es músico y forma parte del equipo de la bailaora Sara Baras.

Tienen dos hijos, Mimi y Antoñito. Por otra parte, Raquelita está casada con Ricardo y es madre de Pascual y Emmanuel. Desde hace un año, Carlos está soltero tras romper en enero de 2025 con Coral Carbonell.