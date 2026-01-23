Rocío Molina 23 ENE 2026 - 13:20h.

La exconcursante de 'GH VIP' se sincera sobre la relación y diferencias con su marido Antón, 10 años mayor que ella

Noemí Salazar pide ayuda urgente: “Me está suponiendo un problema”

Avanzando en un vídeo que nos va a contar un secreto, Noemí Salazar habla de la diferencia de edad con su marido Antón Suárez, 10 años mayor que ella. La exconcursante de 'GH VIP' y defensora de su madre Raquel Salazar en la actual edición de 'GH DÚO' se ha sincerado sobre su relación y el aspecto en el que nota más esa referencia a los años y su momento vital.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' que dio el 'sí, quiero' al percusionista en el año 2013 retransmitiendo por televisión su boda por el rito gitano ha hecho ahora referencia a la edad que le separa de él, explicando si nota o no diferencias y si alguna vez le han parecido importante esos 10 años que se llevan.

La influencer contaba con 21 años y Antón Suárez con 31 respectivamente cuando se prometieron amor eterno en una boda que solo tuvo validez en la comunidad gitana al no firmar papeles que demuestren su unión legal. Pese a que ella era muy joven, Noemí nunca ha dado importancia a la diferencia de edad si ambos están en el mismo momento vital. En lo que no coinciden ella y su marido es en otro aspecto que ella misma ha desvelado en su vídeo.

"Os voy a contar una cosa mientras me arreglo y es que Antón y yo nos sacamos diez años, pero hay una diferencia muy clara y es que a mí me encanta cuidarme y él no se cuida nada", explica de la señal que ella ve más evidente de lo que realmente a ellos les separa.

Pese a que el percusionista ha entrado al trapo ante esta afirmación que ha hecho la hija de Raquel Salazar y ha mostrado su disconformidad, Noemí Salazar se ha mostrado contundente: "Tú te lavas la cara y punto. Yo tengo mi rutina. Tú no tienes constancia y esa es la clave del éxito", ha dicho en relación a este tema que les aleja por completo.

Aunque la edad puede jugar un papel importante y un estudio de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos indica que una diferencia de 10 años eleva las probabilidades de separación al 39 %, mientras que los vínculos con 20 años de diferencia enfrentan un 95 % de riesgo, para Noemí Salazar y su marido Antón es la forma en la que entienden los cuidados y rutinas de la piel lo que de verdad les separa más que una cifra.