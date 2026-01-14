Rocío Molina 14 ENE 2026 - 16:24h.

La actual concursante de 'GH DUO 4' y su hija protagonizaron un episodio en su viaje a Los Ángeles que podía haber terminado en prisión

Noemí Salazar ha recordado un episodio que a ella y su madre Raquel Salazar por poco les sale caro. La actual concursante de 'GH DÚO 4' y la influencer vivieron una aventura de película al querer sentirse estrellas de cine en 'Los Ángeles' y casi terminar presas. Esta es la historia que la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ahora ha sacado a la luz.

Noemí Salazar ha caído en la nostalgia como tantos otros tiktokers y ha estrenado el 2026 recordando cómo era y lo que hacía en 2016. Lo que le pasó hace diez años. Y, en este curioso resumen fotográfico, la exconcursante de 'GH VIP' ha resaltado una anécdota que a ella y su madre les ocurrió y que podía haber tenido graves consecuencias.

Noemí y Raquel Salazar se lanzaron a la conquista de Los Ángeles, la ciudad más fotografiada del mundo y el querer dejar huella en Hollywood y, en concreto, en el Paseo de la Fama, les provocó un susto tremendo. Lo que era "un sueño" por poco se convirtió en pesadilla cuando se enteró de la gravedad del asunto, tal como la exconcursante de 'GH VIP' ha narrado ahora a sus seguidores.

Ahora con el paso del tiempo y el ver esa fotografía junto Raquel Salazar, Noemí admite que es algo que le hace reír y que tenía que rememorar a la hora de hacer este challenge, pero en su momento tanto a ella como a la exconcursante de 'GH DÚO 4' les provocó auténtico pánico al enterarse de lo que podía haber pasado. La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' se atrevió junto a su madre a escribir su nombre en una estrella de la icónica acera del Hollywood Boulevard en Los Ángeles.

Como si se tratasen de una celebridad más del mundo del cine o la música, Noemí y Raquel Salazar dejaron su huella en este punto turístico. "Vi una estrella vacía y pensé que podía poner mi nombre con un rotulador... Sin saber que eso era un delito. Cuando llegué a España me dijeron que era como pintarle los labios a la Cibeles", ha contado ahora reconociendo que tanto ella como la exconcursante de 'GH DÚO' se pasaron de atrevidas, pero hoy es una anécdota entre ellas muy memorable.