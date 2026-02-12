Miriam Saavedra enseña sus orígenes: así era su casa, “sin agua y en condiciones precarias”

Natalia Sette 12 FEB 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra, sin ningún tipo de filtro, la realidad que vivió cuando era pequeña en su país natal

Miriam Saavedra ha abierto su corazón y se ha sincerado con sus seguidores como nunca antes. La expareja de Carlos Lozano, actual concursante de ‘GH DÚO’, viaja a Perú, país de origen y enseña el barrio donde creció. La influencer pone en valor sus orígenes y cuenta cómo era vivir sin agua y en condiciones precarias.

La exconcursante de ‘GH VIP’ ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando la realidad de lo que fue su vida hasta los 18 años. “Aquí es donde yo nací, me crié y viví hasta los 18 años, mi abuelita todavía vive aquí”, ha comenzado contando. La influencer empieza a grabar sus ‘stories’ en la calle, mostrando lo que llama un “mototaxi”, vehículo que la llevaba al colegio cuando era una niña.

Estando en las calles donde se crió, la exconcursante de ‘Supervivientes’ hace una importante reflexión sobre sus orígenes. “Tal vez no es un lugar muy bonito para Instagram pero es auténtico, real y quería mostrarselos porque es parte de mi esencia y mi personalidad”, ha dicho dirigiéndose a sus seguidores con sinceridad. “Estoy hecha de calles que me enseñaron a no rendirme, de silencios que me hicieron fuerte, de sueños que no tenían atajos”, ha continuado diciendo.

“Una mujer con los pies en la tierra no se avergüenza de su origen, lo honra”, ha asegurado tajante. Palabras que han sido bien recibidas por sus fans, que pronto comenzaron a mandarles mensajes de agradecimiento por ser tan transparente.

Con la intención de mostrarlo todo, la expareja de Carlos Lozano entre en casa de su abuela, donde ella vivió hasta los 18 años, y enseña las condiciones en las que está. “Esta es la tina dónde yo me bañaba, carecíamos de agua. Hasta el día de hoy a veces el agua viene a las 18 de la tarde y por pocas horas”, explica siendo brutalmente honesta. “Tenía que bañarme con agua fría, no había agua caliente. Teníamos que guardar el agua para que durara semanas o meses”, añade recordando cómo fue su infancia.

Según cuenta, ahora han logrado poner azulejos al baño pero cuando era pequeña, en las paredes solo veías cemento. Esta es la complicada realidad con la creció pero de la que se siente muy agradecida por haberle enseñado tanto. “Me ha hecho valorar las cosas hoy en día a pesar de que yo vivo en otro lugar y en otras condiciones”, ha confesado.

También le dedica unas palabras de agradecimientos a sus abuelos y su madre, quienes le transmitieron todos los valores que ella defiende hoy en día. “He vivido con todas esas precariedades pero muy agradecida porque mis abuelos me han criado con mucho amor y mi madre me ha enseñado el amor a uno mismo y hacia la gente que te ha cuidado”, ha compartido con sus seguidores.

Por último, Miriam no ha querido terminar esta reflexión sin lanzar un claro mensaje: “Nunca olvides de donde vienes, agradece que tienes agua, comida y salud”. Sus seguidores le han agradecido sus palabras y que muestra la realidad de su pueblo sin vergüenza ninguna. “Este contenido vale oro Miriam, gracias por enseñar y hablar de estas cosas. Esto es mucho más valioso que cualquier publicidad de los influencers de turno”, le mandado por privado una seguidora.

“Eso te engrandece, no negar tus raíces por humildes que sean hay que estar orgullosos. Eso te hace ser grande, pensé que eras una persona soberbia y orgullosa. Me quito el sombrero ante ti!!”, le ha escrito otra internauta. Miriam se muestra feliz porque sus seguidores agradezcan este contenido tan sincero.