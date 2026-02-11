Terelu Campos le explica a Luis Pliego todos los detalles de ese tenso encuentro con una de las amigas de su madre

Alejandra Rubio advierte a sus compañeros: "Si queréis empiezo a hablar de lo que contáis detrás de las cámaras"

Mayte Valdelomar ha sido, como Meli Camacho, una de las amigas inseparables de María Teresa Campos. Cuenta que, pese a su perfecta amistad con la periodista, existen cismas tanto con Carmen Borrego como con Terelu Campos.

Valdelomar ha incidido en concreto en un episodio de tensión que tuvo con esta última, que aún recuerda con bastante impacto. Leticia Requejo, periodista del 'El tiempo justo', estuvo de testigo en este encontronazo que vivieron en la sala de maquillaje de Mediaset. "La imagen la tengo grabadísima", dice.

Según explica Requejo, Terelu se levantó de su sitio para saludar a la íntima de su madre y le preguntó: "¿qué estás haciendo?". Esta fue la pregunta que a Mayte Valdelomar le habría generado descontento. "Fue imperativa", aclara.

Terelu habla con Luis Pliego en directo sobre el encontronazo

Alejandra Rubio estaba presente mientras la amiga de su abuela relataba su historia en el plató. La televisiva dice que le cuesta comprender el revuelo. "No entiendo la gravedad del asunto", asegura.

"Es raro que entre. Nostros nos lo preguntamos cuando vemos a una persona que no es habitual en el trabajo, es normal porque no eres personaje público ni te dedicas a la tele", explica la hija de Terelu Campos.

Mayte Valdelomar insiste en que no fue "un tono agradable" en el que recibió ese comentario. Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', conversaba en estos instantes con Terelu para profundizar en la polémica.

"Le dije 'hola, ¿qué haces aquí? Lo normal de alguien que no trabaja en Telecinco", le explica por mensaje la televisiva. La otra, según cuenta el periodista, le detalló que acudía a un programa en el que iba a hablar de María Teresa Campos. "Le dije: 'estupendo, a ver si la dejamos ya de una vez descansar en paz'", relata el mismo.