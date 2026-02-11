La que fuera trabajadora de la tonadillera avisa: "Al final voy a decirlo todo, sé lo que está pasando"

Isabel Pantoja puede volver a la cárcel por sus deudas, según Luis Pliego: "La finca ha sido embargada"

Las reacciones a la posible entrada en prisión de Isabel Pantoja no han tardado en llegar. Dulce, quien fuera trabajadora de la tonadillera, ha compartido su asombro por la noticia en 'El tiempo justo' tras tener conocimiento de ella. "No creo que vaya de nuevo a prisión como dices. Me he quedado en shock. Como sé perfectamente como son ambos dos, yo diría sentencia ahora mismo", dice por conversación telefónica.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, avanzaba también en el programa de Telecinco todos los detalles de este nuevo revés de la intéprete de 'Marinero de luces'. El periodista asegura que, como Isabel Pantoja tiene una deuda millonaria con Hacienda y antecedentes penales, la cantante podría ir a juicio y en el peor de los escenarios esto acabaría con su vuelta a la cárcel.

Dulce tira de humor: "Parece que es Lady Gaga"

El millón de euros que debe al fisco no lo ha pagado en el plazo establecido. Además, la finca Cantora ha sido embargada, ya que era el aval de la deuda. Dulce ha avisado de revelar información que aún no ha salido a la luz sobre Isabel Pantoja. "Al final voy a decirlo todo. Sé lo que está pasando, cualquier movimiento de todo lo que pasa, de todo lo que hacen, lo que dejan de hacer y lo que no dejan de hacer", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Su extrabajadora apostilla que lo único que hace Pantoja es "pedir dinero", pero realmente "no hace nada". Además, ha tirado de humor cuando ha hablado sobre sus conciertos. "Sale una noticia de que va a cantar con Il Divo y parece que es Lady Gaga, que va a hacer algo monstruoso. Igual que Bad Bunny en la Super Bowl, si nunca quiere cantar con nadie por favor", lanza.