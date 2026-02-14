Antía Troncoso 14 FEB 2026 - 02:01h.

La madre de Daniel Sancho explica, entre lágrimas, si se siente responsable del asesinato de su hijo a Edwin Arrieta

Silvia Bronchalo relata el duro momento en el que visitó por primera vez a Daniel Sancho en la cárcel: "Lo vi bastante afectado"

'¡De viernes!' emitía la segunda parte de la entrevista de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. La exmujer de Rodolfo Sancho se había mantenido en un segundo plano, hasta ahora. En nuestro programa Silvia contestaba a todas las preguntas sobre el crimen de su hijo y se rompía por completo al confesar si lo ha perdonado.

En agosto de 2023, el nombre de Daniel Sancho, nieto del reconocido actor Sancho Gracia, ocupaba todos los titulares tras ser detenido por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Una noticia que impactaba a la actualidad española y que los medios de comunicación siguieron de cerca durante la investigación, que se prolongó durante un año hasta que, el 29 de agosto de 2024, Daniel fue condenado a cadena perpetua.

En la investigación sobre este caso se conocieron muchos detalles que reflejaban la crudeza de los hechos y apuntaban que el asesinato había sido premeditado. En el programa de esta noche, Silvia Bronchalo, con lágrimas en los ojos, confesaba si ha cambiado la percepción que tenía sobre su hijo y si lo ha perdonado.

Silvia Bronchalo se rompe al explicar si ha perdonado a Daniel Sancho

Sobre si la opinión que tiene sobre su hijo ha cambiado, Silvia Bronchalo respondía: "Supongo que mucha gente piensa que debería haberlo repudiado, pero a mí no me ha salido así", explicaba. Pese a que a Silvia sigue sin asimilar lo que ocurrió, aseguraba que Daniel Sancho "sigue siendo su hijo" y "lo sigue queriendo".

La entrevistada se rompía al hablar sobre lo que sintió cuando su hijo confesó los hechos: "Fue devastador. Me destruye por completo porque es mi sangre y para mí es incomprensible un acto así, que tu propio hijo pueda haber cometido algo así te destruye cómo persona".

"Sigue siendo mi hijo y le sigo queriendo a pesar de lo que ha hecho", decía Silvia Bronchalo, con la voz entrecortada, antes de revelar si había perdonado a su hijo: "Le perdono y espero que algún día él pueda pedir perdón". También, Silvia aclaraba que no ha sentido nunca "odio y rechazo" hacia su hijo, es más, confesaba que en estos momentos "incluso lo quiere más", porque "necesita ayuda".

¿Se responsabiliza Silvia Bronchalo del crimen de su hijo?

Además, Silvia explicaba si se ha castigado por el crimen que cometió Daniel Sancho y ésta respondía: "Sí, porque piensas qué hice mal o qué no hice para llegar a esto. Los padres siempre pensamos que somos los responsables de la educación de nuestros hijos, no solo de la educación, sino de ellos porque son nuestros y todo lo que hagan nos repercute y perjudica".

"He pesado mucho en el pasado cuando era pequeño o en es semana, cuando ocurrió todo, que podría haberlo llamado y no lo hice. Siempre he pensado si hubiera cambiado algo si lo hubiese llamado", contaba Silvia, que también explicaba qué cambiaría si pudiese volver a atrás: "Me hubiese separado muchísimo antes o lo hubiera criado sola".