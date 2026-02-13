Antía Troncoso 13 FEB 2026 - 23:05h.

La madre de Daniel Sancho señala el éxito actoral de Rodolfo Sancho como el inicio de su distanciamiento con él: "Se le subió a la cabeza"

Silvia Bronchalo, totalmente apartada del recurso interpuesto por el equipo de abogados de Daniel Sancho: "Me enteré por él"

Compartir







Silvia Bronchalo concedía a '¡De viernes!' una entrevista de más de 8 horas y media de grabación en la que rompía su silencio sobre el asesinato de su hijo Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Esta noche conocíamos la segunda parte de su testimonio, en el que Silvia se sinceraba por completo sobre su relación con Rodolfo Sancho, padre de su hijo, y desvelaba el motivo de su divorcio con él

Desde que Daniel Sancho fue detenido en Tailandia por asesinar al cirujano colombiano, Edwin Arrieta, sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se implicaron por completo en preparar la defensa de su hijo. Sin embargo, lejos de mostrarse unidos en un momento tan complicado, entre ellos surgieron tensiones y discrepancias, hasta el punto de que, en el febrero de 2024, Silvia denunciaba a Rodolfo por insultos y vejaciones.

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se conocieron en 1993 y tuvieron una relación que duró más de una década. Con apenas 18 años Silvia se quedó embarazada de Daniel Sancho. Años más tarde la pareja pasaría por el altar y tras trece años juntos terminarían separándose. Los motivos de su separación nunca han trascendido públicamente, hasta ahora.

Silvia Bronchalo comparte la razón de su divorcio con Rodolfo Sancho

En su entrevista para el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, la madre de Daniel Sancho hablaba claro sobre su relación con su exmarido y señalaba cómo la fama repentina que tuvo el actor en la serie 'Al salir de clase' influyó en la dinámica tanto personal como familiar: "Yo creo que ahí puede que comenzasen los distanciamientos tanto de la pareja como del núcleo familiar”, aseguraba, Silvia que además afirmaba: "Se le subió un poco a la cabeza”.

Tras señalar la fama de Rodolfo Sancho cómo en inicio de su distanciamiento como pareja, Silvia añadía que entre ellos, además, surgieron muchas diferencias en la crianza de su hijo: "No tenemos la misma visión de la vida y responsabilidades. Quizás yo era más severa, menos permisiva".

La madre de Daniel Sancho habla sobré cómo a lo largo de su relación ambos cambiaron mucho: "Ya no teníamos nada que ver. En esos 13 años, es una etapa que las personas cambian. No te gustan las mismas cosas que te gustaban con 20. Al final sientes que no es la persona de tu vida".

La reacción de Daniel Sancho al divorcio de sus padres

"Fui yo la que tomé la decisión", revelaba Silvia Bronchalo, que también compartía que el divorcio "no fue fácil" y que "hubieron muchas discrepancias durante el juicio". Una complicada situación que, sin duda, afectó a Daniel Sancho. "Sabía que no nos llevábamos bien", contaba Silvia.

Tras el divorcio de sus padres, Daniel Sancho tomó partido por Rodolfo Sancho y decidió mudarse con él, comenzando así un distanciamiento con su madre de muchos años: "A raíz de la separación nuestra relación empezó deteriorarse y distanciarse hasta el punto en el que no sabía nada acerca de él. Él decidió que quería vivir con su padre y su abuela y se fue".