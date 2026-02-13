A pesar de no querer ver las imágenes, finalmente se enteró de lo que pasó en los medios

El programa '¡De Viernes!' ha emitido esta semana la segunda parte de la esperada entrevista a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, quien ha decidido romper su silencio para hablar públicamente sobre el momento más difícil de su vida: la detención de su hijo en Tailandia en agosto de 2023.

En un testimonio cargado de emoción, Silvia Bronchalo recordó el impacto que supuso enfrentarse a las imágenes de su hijo durante la reconstrucción de los hechos en Tailandia.

La entrevista mostró a una madre afectada, que reconoció no saber hasta qué punto Daniel Sancho era consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en aquellos primeros momentos y también en la actualidad: “Qué Daniel… No sé si todavía es consciente de… De todo lo que ha pasado. De todo aún, no lo sé, creo que no era aún consciente de lo que se le venía encima” afirmaba.

"No me dejaban ver la tele"

Durante la conversación, el presentador, Santi Acosta, le preguntó cómo vivió ella aquellos días desde España, antes de desplazarse a Tailandia: “Y tú todos esos días, todavía no habías llegado a Tailandia si no me equivoco, ¿estás viendo la tele y estás viendo estos programas?”, preguntaba el periodista. Bronchalo fue clara al explicar que decidió protegerse del ruido mediático: “No, a mí no me dejaban ver la tele, o sea, si me entraba de cosas o alguna vez en el móvil, pero decidí no intoxicarme más porque hace mucho daño todo eso”, respondía la entrevistada.

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando se mencionaron las imágenes de la reconstrucción del crimen, emitidas en distintos medios. La madre reconoció haberlas visto esas imágenes que salieron en las televisión y periódicos en las horas siguientes al asesinato: “Todo, yo he visto todo, la playa, en la casa, en el vertedero, comprando, la moto, lo he visto todo, lo ha visto todo el mundo”, repasaba con tremendo dolor.