La razón por la cual se ha paralizado el libro de Edmundo Arrocet en el que habla de María Teresa Campos

Edmundo Arrocet se ha encontrado con un contratiempo a la hora de poder publicar un libro con parte de sus memorias en las que tiene la intención de hablar de su pasado junto a María Teresa Campos (al igual que Meli Camacho, quien fuera amiga de la comunicadora, que también tiene la intención de escribir un libro parecido). Al parecer, tal y como apunta, en exclusiva, Saúl Ortiz, el libro ya está escrito, pero se ha paralizado y no va a ver la luz, al menos, de momento, por algo que ha sucedido. ¿De qué se trata? El colaborador de 'Fiesta' tiene todos los detalles.

¿Por qué se ha paralizado el libro de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos?

Bigote Arrocet se encontraba decidiendo el título que iba a poner a su libro (al parecer, la palabra 'Campos' estaría en el mismo con algún juego de palabras) cuando se ha encontrado con un contratiempo: "Ahora mismo el libro se ha paralizado porque no tiene los derechos de la mayoría de las imágenes que iban a aparecer en este libro y que tenían una explicación y que ilustraban la relación de María Teresa con Edmundo", detalla Saúl Ortiz. En este sentido, los derechos de imagen de estas fotografías de María Teresa Campos corresponden a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos.

Omar Suárez se suma a la conversación para apuntar que "tanto Terelu como Carmen se encuentran tranquilas porque ellas son las herederas universales del nombre e imagen de su madre y que la ley les ampara". Pero hay algo más, pues "no son solamente las fotografías, era el nombre de María Teresa Campos, que no se podría utilizar para comercializar" con él. Saúl defiende que Edmundo tiene derecho a contar su vida, pero Emma García señala que sus hijas también tiene su derecho a oponerse a que se comercialice con el nombre e imagen de su madre.

Según apunta Diego Reinares, la palabra técnica que hace alusión a lo que no puede hacer Edmundo Arrocet es "explotar comercialmente la figura de María Teresa Campos". "Él puede tener fotografías que haya hecho él, en su intimidad, con Teresa, y con su teléfono móvil, de las cuales él tiene los derechos de esas imágenes, pero no tiene los derechos de imagen de la marca 'María Teresa Campos', vamos a explicarlo así, que eso pertenece, como habéis explicado, a sus herederas universales, que son Carmen y Terelu. Evidentemente, Carmen y Terelu van a estar muy al tanto de lo que haga Edmundo porque evidentemente, no es un libro que les apetezca".