La periodista Marisa Martín Blázquez, víctima de la inquiokupación: "Lleva dos años sin cobrar el alquiler"

Este miércoles 1 de octubre, 'El Programa de Ana Rosa' trataba en directo un caso de inquiokupación cuando nuestra compañera Marisa Martín Blázquez se ponía en contacto con Ana Rosa Quintana para contarle que ella también estaba siendo víctima de un caso similar.

Un equipo de este programa se ha desplazado hasta el piso de la colaboradora, ubicado en una zona privilegiada de Torrelodones, en Madrid, para intentar hablar con el inquiokupa de nuestra compañera. A pesar de llamar en varias ocasiones al telefonillo, nadie ha contestado a nuestras llamadas.

La propia Marisa Martín Blázquez ha estado en directo en el plató para contar su historia y el vacío legal con el que se está encontrando desde que comenzó esta pesadilla hace ya dos años.

La periodista nos ha adelantado que después de mucho tiempo sin tener noticias de este indeseable inquilino, justo después de dar a conocer su historia en el programa, le llegó un mensaje suyo pidiéndole verse: "Con otro número que no respondía al suyo, me pidió hablar conmigo. Le dije si quedaba era para que me pagase los 21.000 euros que me debía, que ahora sería más cantidad porque el alquiler ha subido mucho en esta zona".

Marisa Martín Blázquez: "A día de hoy tengo un inquikupa y un juzgado que ni me ha contestado"

Sobre la situación legal a la que se está enfrentando, Marisa Martín Blázquez se mostrado totalmente desesperada: "Presenté una primera demanda de desahucio que no se admitió porque dicen que no se acredita qué tipo de vivienda es, recurrimos y nos dicen que se han equivocado pero que tenemos que volver a presentar una demanda. Lo hacemos y recae en el Juzgado número 5 de Collado Villalba, pero a día de hoy todavía no me ha contestado el juzgado. A día de hoy tengo un inquikupa y un juzgado que ni me ha contestado", nos ha contado.

"Yo sigo pagando los impuestos del domicilio, la comunidad de propietarios y todo. No solo no percibo el alquiler, además me está costando dinero este alquiler y me encuentro en un limbo legal porque el Juzgado número 5 de Collado Villalba todavía no me ha admitido a trámite esta demanda de desahucio", ha denunciado nuestra colaboradora.