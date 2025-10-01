En una entrevista con un afectado de la inquiokupación, Ana Rosa recibe un mensaje de una colaboradora que sufre el mismo problema

De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: "Debe 32.000 euros y sigue con su ostentosa vida"

La inquiokupación se ha convertido en una preocupación creciente en muchas zonas de España, afectando tanto a propietarios como al mercado del alquiler. Además, es un problema que puede sufrir cualquier persona, sin importar la profesión, edad o estatus social.

'El programa de Ana Rosa' estaba hablado con un afectado por la inquiokupación en Torrelodones, cuando ha recibido un mensaje de la periodista Marisa Martín Blázquez explicando que sufre el mismo problema en la misma zona de Madrid: "Ahora me escribe una compañera, Marisa Martín Blázquez. Lleva dos años sin que le paguen los inquilinos de un pisito que tenía en Torrelodones. Tiene proceso de desahucio y lleva dos años en el juzgado".

Ana Rosa: "Gente que podría poner sus pisos en alquiler y así aliviar un poco la demanda, pues les da miedo"

Ante esto, Ana Rosa da su opinión sobre el problema de la inquiokupación: "Entonces, claro, ¿Qué pasa? Que gente que podría poner sus pisos en alquiler y así aliviar un poco la demanda, pues les da miedo que les pueda suceder esto".

Además, ha hablado con un afectado, que tiene de inquiokupa a una exmujer de un futbolista e hija de conocidos actores: "Nosotros teníamos mucho miedo de alquilar el piso, y al señor de la inmobiliaria le dijimos que queríamos alguien que respondiera bien. Nos dijo que era una joya: hija de actores famosos, exmujer de un conocido futbolista del Real Madrid y con tres nóminas. Engañó al de la inmobiliaria y nos engañó a todos".