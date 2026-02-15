Los retos de Chari Lojo antes de su boda: formadora de opositores y terminando otra carrera

Carlos Otero 15 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha aprobado tres oposiciones en cinco años y ha empezado ahora de formadora

Chari Lojo, de 'GH 12', se casa con Agus Redondo: así ha sido su historia de amor de 8 años

El año 2026 llega cargado de emocionantes proyectos para Chari Lojo, concursante de la duodécima edición de 'Gran Hermano' y también de la tercera entrega de 'GH VIP'. Además de su inminente boda con Agustín Redondo, la gaditana ha sorprendido a sus seguidores con dos nuevos retos en el ámbito profesional y académico.

No quiere que su pasado la defina

En primer lugar, la también experta en fitness ha empezado a ejercer como docente en una academia online especializada en oposiciones a Instituciones Penitenciarias. Chari, que aprobó tres oposiciones en menos de cinco años, se encargará de compartir con el alumnado su sabiduría y conocimientos, especialmente en temas administrativos y de gestión financiera.

Pero reinventarse como formadora y dar el "sí, quiero" no son los únicos objetivos de Chari. Por si fuera poco, sigue formándose y está finalizando la carrera de Derecho. "Formarse nunca está de más", afirma con convicción, al tiempo que señala que no quiere que su pasado mediático la defina más que su currículum profesional. "¿Acaso es incompatible con ser inteligente o menos válida?", se pregunta de manera retórica en otro vídeo que ha compartido en su perfil oficial de Instagram.

La trayectoria académica de su pareja Agustín

Si Chari Lojo impacta por su formación académica, su futuro marido no se queda atrás. El expretendiente de Steisy en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' también es funcionario del Estado y, según anuncia en su biografía de X, cuenta además con la carrera de Ingeniero Civil. "Al final gana quien todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida, a pesar de los problemas", explica con sabiduría.

Al igual que le ocurre a su futura esposa, el pasado televisivo no define a Agustín, que llegó a televisión con solo 24 años declarando ser un auténtico fanático de la salsa y la bachata, y que tenía "20.000 amigos". Nada más irrumpir en el plató de 'MyHyV', Agus se enfrentó a Steven y a Alejandro Santana, dos de los pretendientes favoritos de Steisy, a los que acusó de no tener "respeto ni educación".

Ya han celebrado su preboda

Chari y Agus aún no han confirmado la fecha exacta de la boda, pero sí han adelantado que será un sábado del próximo otoño, tras el verano de 2026. Se trata de un esperadísimo "sí, quiero" que, según han compartido en sus redes sociales y en exclusiva en 'Fiesta' ya ha tenido su preboda. "Fue una experiencia mágica, llena de emoción y de momentos que siempre llevaremos en el corazón", declara ella en otro post de su cuenta de Instagram.

La unión de la pareja llega después de una relación consolidada con el paso de los años. Según contaron ellos mismos en 'Fiesta', coincidieron por primera vez en Telecinco hace más de una década, pero no fue hasta 2018 cuando Cupido clavó sus flechas con fuerza. "Coincidimos en la misma oposición, en el mismo trabajo y en el mismo centro penitenciario", explicaba Chari en el programa de Emma García.

En 2022 atravesaron una crisis, tal y como confirmó la propia Chari en una entrevista exclusiva con Outdoor. "Actualmente estoy soltera. He estado algo más de tres años con Agustín. Yo creo que no hay hombre que me aguante", declaró entonces.

A pesar de encontrarse inmersa en una ruptura temporal, la exconcursante no dudó en elogiar a su pareja: "Agustín es un chico espectacular. Es muy bueno, pero tiene una mentalidad un poco más antigua y quizás ahora no era lo que necesitaba". De aquellos momentos de incretidumbre terminaron saliendo adelante con más fuerza que nunca.