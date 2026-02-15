El joven compartió un vídeo entre lágrimas denunciando que le habían robado a su perro llamado Albert

El influencer Cyril Schreiner ha admitido haber simulado el secuestro de su mascota para ganar fama en redes sociales. Todo comenzó el pasado 1 de febrero. El joven, que cuenta con más de 8,5 millones de seguidores en TikTok y cerca de 1,6 en Instagram, compartió un vídeo, entre lágrimas, denunciando que le habían robado a su perro llamado Albert.

Después, se hizo eco de una supuesta grabación de las cámaras de vigilancia de una vivienda en las que se veía cómo dos individuos encapuchados se llevaban a su perro. Dos días después, se produjo el supuesto "reencuentro" con su mascota.

Aseguró que todo era una broma que había llegado demasiado lejos

Su vídeo denunciando el robo de su perro, en plena ola de hurtos de mascotas, provocó una avalancha de mensajes de apoyo de sus seguidores. Muchos internautas mandaron sus mejores deseos y aseguraron que estarían pendientes de las actualizaciones.

Pero Cyril Schreiner, el 10 de febrero, confesó que el supuesto secuestro de su mascota era tan solo una broma que había ido demasiado lejos. Un montaje creado por él mismo para llamar la atención de sus seguidores. Y esto desató una oleada de críticas y comentarios en su contra.

"Quería crear entretenimiento y alegría", explicó en el vídeo

El creador de contenido reconoció que era una complicada estrategia en una etapa difícil para él tanto a nivel económico como personal. "Quería crear entretenimiento y alegría", explicó en el vídeo mientras hablaba de la supuesta crisis creativa que estaba atravesando. Después, el joven afirmó que había entendido que hay asuntos "que no son para bromas".

El influencer editó todas sus publicaciones antiguas añadiendo un "#guionizado". El creador de contenido destacó que no perseguía motivaciones económicas sino que quería evitar su bajada de fama en las redes sociales. Pese a que aseguró que donaría todo el dinero recaudado a causas benéficas por el bienestar animal no impidió las críticas de sus seguidores. "Manipulador", "irrespetuoso", "Qué decepción" son algunos de los comentarios que ha recibido por trivializar con un asunto tan serio.