Raquel Salazar, exconcursante de 'GH DÚO', vive en una casa luminosa donde reina el orden y no faltan detalles con brillo

La diseñadora tiene un vestidor al más puro estilo Hollywood, una de las estancias más deseadas de la vivienda

Compartir







MadridLa casa de Raquel Salazar, que acaba de ser expulsada de 'GH DÚO', no es solo un espacio físico, es un reflejo fiel de su personalidad. La diseñadora vive en Vallecas, el barrio donde creció y ha regresado tras su experiencia en la casa de Tres Cantos. Lejos de mudarse a zonas más exclusivas tras su paso por televisión, ha optado por permanecer en el lugar que siente como suyo. Analizamos cómo es el interior y el diseño de su casa: con detalles al más puro estilo Hollywood, un dormitorio de revista y mucho brillo.

Un salón luminoso, elegante y con toques dorados

El salón de la casa de Raquel Salazar, concursante de 'GH DÚO' es, uno de los espacios más especiales y representativos de su casa y de su estilo. Una estancia muy luminosa, donde la claridad y la sensación de amplitud son protagonistas desde el primer momento.

Las cortinas blancas, ligeras, permiten que la luz natural inunde el espacio durante todo el día. Las paredes blancas, potencian aún más la luminosidad y crea una base neutra perfecta para destacar los muebles y los detalles decorativos.

PUEDE INTERESARTE Raquel Salazar enseña el resultado de su nuevo rostro tras quitarse la papada

Canal de Whatsapp de Telecinco

El suelo es de parqué en un tono marrón clarito, una elección cálida y elegante que combina a la perfección con el gran sofá del salón. Este sofá, de tres plazas con chaise longue.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El resto del mobiliario sigue una línea coherente de tonos claros, las mesitas auxiliares, la mesa del comedor y el mueble bajo la televisión mantienen esa estética suave y armoniosa. Pero si hay algo que define el salón de Raquel son los toques dorados, su auténtica seña de identidad. Aparecen en pequeños detalles cuidadosamente repartidos por toda la estancia.

Cocina americana: pensada para cocinar

La cocina de la madre de Noemí Salazar está integrada en el espacio del y es, uno de los rincones más funcionales y vividos de la casa. Se trata de una cocina americana abierta, moderna y luminosa, diseñada en tonos blancos y con los ya característicos toques dorados.

La cocina cuenta con una isla central, desde la que concursante cocina y comparte numerosas recetas, tanto en su día a día como en momentos especiales con familia y amigos. Este elemento no solo aporta funcionalidad, sino que refuerza la idea de hogar compartido, donde cocinar es también una forma de estar juntos. Uno de los aspectos más destacados de esta cocina es su organización meticulosa.

Todo está pensado para que cada cosa tenga su lugar, creando un espacio práctico, ordenado y fácil de usar. Desde el pasillo de la vivienda se accede al resto de las estancias, manteniendo una distribución cómoda y bien conectada.

El dormitorio: un espacio lleno de luz

La habitación principal, de la casa de Raquel Salazar, es un espacio pensado para el descanso y la tranquilidad. Se trata de un dormitorio muy luminoso, donde la decoración busca equilibrio entre elegancia y comodidad.

Una de las paredes destaca por un papel pintado, que contrasta con los tonos morados de la pared, que aporta calidez y un toque personal muy característico. La luz natural juega un papel muy importante, aportando calidez a la estancia.

La cama de matrimonio cuenta con un cabecero de tela gris, una elección sobria y sofisticada que contrasta con una luz integrada en el mismo. Este detalle no solo crea una atmósfera acogedora y relajante, sino que también refuerza el carácter moderno de la estancia, convirtiendo la cama en el verdadero punto focal del dormitorio.

El vestidor de ensueño: organización, moda y glamour

Si hay un espacio que despierta auténtica admiración es el impresionante vestidor de Raquel Salazar. Concebido como un auténtico vestidor estilo Hollywood, este rincón combina glamour, orden y pasión por la moda. El vestidor cuenta con un tocador profesional, perfecto para maquillarse y arreglarse con comodidad, rodeado de luz y pensado hasta el último detalle.

Todos los muebles son blancos, una elección que aporta uniformidad, luminosidad y una estética limpia y moderna. Se trata de módulos abiertos, donde la ropa, el calzado, los bolsos y los perfumes están perfectamente ordenados y a la vista. Cada prenda y cada complemento tiene su espacio, reflejando el gusto por el orden y el cuidado de los detalles.

Entre estanterías también hay hueco para libros de moda, una muestra más de su interés por el estilo y las tendencias. Este vestidor no es solo un lugar para guardar ropa, sino un espacio donde la concursante de 'GH DÚO' disfruta, se inspira y se dedica tiempo a sí misma.