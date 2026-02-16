La emotiva despedida de Luciana, la mujer de Robert Duvall: "Para mí lo era todo"

Claudia Barraso 16 FEB 2026 - 20:38h.

Luciana, la mujer del actor fallecido Robert Duvall, ha publicado un emotivo post publicado en Facebook: "Amado esposo, querido amigo"

Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años

Compartir







Robert Duvall, ganador de un Óscar por 'Gracias y favores' y nominado por sus papeles en películas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini', ha fallecido a los 95 años. Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.

En el comunicado, además de despedirse de su marido, ha querido mostrar a todos sus seguidores el profundo amor que tenía el matrimonio y contar cómo era él en persona, más allá de tantos personajes que ha interpretado durante toda su vida: "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo".

La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".

Las palabras de su mujer

"Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".