Alberto Rosa 16 FEB 2026 - 20:02h.

El conocido actor se ha dejado ver por las calles de Madrid disfrutando de un plan de lo más castizo

El actor Walton Goggins, conocido por su papel de Rick Hatchett en ‘The White Lotus’, se ha dejado ver este fin de semana por Madrid. El actor estadounidense ha aprovechado el domingo para hacer una ruta de lo más castiza por Madrid. Así lo ha contado el propio Goggins en su perfil de Instagram.

El actor ha visitado el barrio de La Latina, donde aprovechó para disfrutar de unos vinos e incluso grabar un chotis en la mítica calle de la Cava Baja. Tampoco faltó la cultura en la ruta de Goggins por Madrid. El actor de ‘Fallout’ fue al museo de CaixaForum, en el Barrio de las Letras, para ver una exposición de Matisse.

Goggins también se paseó por Chueca y fotografió el Palacio de Longoria, sede de la SGAE. “Puede que algunas personas disfruten tanto como yo al conectar con el mundo… Pero nadie lo ama tanto. Sin expectativas. Solo asombro. España. Esta ciudad, esta gente…” escribe el actor para acompañar a sus imágenes. Buenos días a todos”, concluye en castellano.

Un fan que le vio pasear por el Rastro no dudó en preguntarle qué le había parecido y su respuesta fue clara: “It’s so especial”. Un plan de lo más castizo que ha hecho cualquier madrileño y, por supuesto, muchos turistas, como es el caso de Goggins.

Lo que ha quedado claro es la admiración que tiene el actor de ‘The White Lotus’ y ‘Fallout’ por la ciudad y su gente. No es la primera vez que una estrella internacional cae rendida ante el encanto de Madrid. Richard Gere ha sido uno de los que más se ha dejado ver por la capital, de hecho, durante un tiempo ha estado viviendo en Madrid con su mujer, la española Alejandra Silva. Una de sus visitas más comentadas fue a la mítica Chocolatería de San Ginés en la Navidad de 2024.