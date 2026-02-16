Mariángel Alcázar ha desvelado todos los detalles de las últimas fotografías de Juan Carlos I

El reciente encuentro entre José María Aznar y el rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a situar en el foco mediático la situación personal y política del monarca, así como el debate sobre su regreso a España. El paso del expresidente del Gobierno por Abu Dabi no se interpreta únicamente como una visita personal.

Según se ha señalado en el análisis realizado por Mariángel Alcázar, el gesto tiene una clara lectura política. Según la experta, el rey Juan Carlos atribuye al actual Ejecutivo la negativa a que, en sus visitas a España, pueda desplazarse más allá de Sanxenxo, pasar por Madrid o incluso dormir en el Palacio de la Zarzuela. Desde el entorno del Partido Popular, se intenta así dejar claro que, en caso de un cambio de Gobierno, no existirían obstáculos para un regreso más amplio del emérito.

Eso sí, fuentes cercanas insisten en que una vuelta definitiva no parece viable, principalmente por una cuestión de residencia fiscal en Abu Dabi. La voluntad del rey, explican, sería poder viajar no solo para las regatas de Sanxenxo, sino también visitar Madrid y alojarse en la que fue su casa durante años.

Las visitas de Juan Carlos I en Abu Dabi

Las imágenes difundidas del encuentro han generado numerosos comentarios. Tal y como explicó el periodista Carlos Herrera, las fotografías no están tomadas en la vivienda del rey emérito, sino en el 'Hotel Four Seasons Abu Dhabi', donde Juan Carlos I se aloja mientras parte de su residencia se encuentra en obras.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es que Aznar no menciona ni el lugar ni la fecha exacta del encuentro, algo que tampoco concreta Carlos Herrera, aunque sí confirma que tuvo lugar en ese hotel. Además, se ha aclarado que una imagen anterior del monarca, en la que aparecía visiblemente desmejorado, corresponde en realidad a hace un año, mientras que las fotos actuales muestran a un Juan Carlos I mejor iluminado y con un aspecto más estable, aunque desplazándose en silla de ruedas.