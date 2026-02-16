La socialité ha hablado con Leticia Requejo sobre la batalla legal abierta con su expareja

José María Almoguera desvela los verdaderos motivos por los que no ha firmado su acuerdo de divorcio con Paola Olmedo: "Van 7 u 8 cambios"

Continúa el enfrentamiento abierto entre José María Almoguera y su expareja Paola Olmedo tras las declaraciones del hijo de Carmen Borrego sobre el conflictivo divorcio entre ambos. El colaborador de Telecinco aseguró que se habían producido unos 7 u 8 cambios en el acuerdo de divorcio y avanzó que seguirán existiendo modificaciones, lo que deja entrever las serias complicaciones que existen para que formalicen su separación ante la ley.

Leticia Reuqejo ha podido hablar con Paola Olmedo tras las explicaciones de su ex. "Según Paola, a José María Almoguera le interesa más el dinero que otra cosa, incluido el divorcio", lanza la periodista de 'El tiempo justo'. Existen disconformidades entre ambos con unos pagos, al parecer por un "coche" que está generando disputa.

Leticia Requejo: "Paola todavía le debe a José María mil euros de un coche"

"A mí me dice que se tiene que solucionar el IVA de esa exclusiva y Paola todavía le debe a José María mil euros de un coche", informa Requejo. Lo que quiere Olmedo, siempre citando las declaraciones de la periodista, es dividir ese pago "en plazos" y para ello se compromete a hacer "un escrito". Solicita en concreto el abono de esos mil euros en "dos o tres meses", pero la respuesta de Almoguera ante esta petición es clara. "No le gusta esa opción", aclara la colaboradora.

Así las cosas, para Paola Olmedo sería complicado poder "pagar" ese dinero en un solo plazo. Y Almoguera sería quien no cedería en su postura según las palabras de la socialité a Requejo. "José María no quiere firmar el divorcio", explica.

Antonio Rossi, colaborador del programa, también detalla más datos del divorcio. "Dejó cuotas impagadas, se lo iba a quedar ella", relata refiriéndose a ese coche que tienen en común. Fue, según este, "un problema que tenía ella" la razón por la que no firmaron el divorcio tras una exclusiva.