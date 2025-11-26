La periodista experta en Casa Real analiza la conversación Juan Carlos I con un medio francés y su impacto en Zarzuela

Mariángel Alcázar confirma el reencuentro entre el emérito y la reina Letizia: “Todo lo que se tenían que decir ya se lo han dicho”

Tras la publicación del libro del rey Juan Carlos y la posterior entrevista concedida por el emérito a un medio francés, la periodista Mariángel Alcázar, referente en información de la Casa Real, ofrece una lectura que matiza el actual estado del monarca y el alcance público de sus palabras. Alcázar, que acompañó al rey en viajes oficiales desde 1986 hasta su marcha a Abu Dabi, admite que esta conversación le ha devuelto una imagen más auténtica del emérito.

Para Alcázar, existe una diferencia sustancial entre el libro y la entrevista. Mientras que el primero, asegura, “se excede en determinadas cosas” y destila un poso de rencor impropio del rey que ella conoció, la entrevista “muestra realmente cómo es Juan Carlos”.

La periodista describe al emérito como “un hombre dolido y debilitado”, pero también como alguien que, entre líneas, “admite haber cometido errores”. No un arrepentimiento explícito, dice, pero sí un reconocimiento implícito: “Todos los hombres cometen errores”, recuerda él.

Un problema amortizado para Zarzuela

Preguntada sobre si estas declaraciones pueden incomodar a la Casa del Rey, Alcázar lo descarta: “Es un tema amortizado”. Asegura que tanto la familia real como el entorno de Zarzuela conocen bien la personalidad de Juan Carlos I y no reciben con sorpresa sus salidas mediáticas.

En su opinión, el libro generó más tensión que esta entrevista, que considera “más humana y más fiel a la realidad”.

Matices sobre Franco y el legado

La periodista destaca un aspecto que considera clave: la forma en que el emérito aborda su convivencia con Franco. Frente a la lectura del libro, donde parece blanquear la figura del dictador, en la entrevista introduce matices y recuerda que incluso advertía al príncipe sobre los límites entre lo que podía decir dentro o fuera de España.

También revela que su padre le advirtió de que “un rey es rey hasta en el cuarto de baño”, un consejo que Juan Carlos admite no haber seguido del todo. Para Alcázar, el público verá sobre todo “a un señor mayor, vulnerable, lejos de los suyos”, y no al protagonista de escándalos pasados. “Esta entrevista lo humaniza y compensa, en parte, el impacto del libro”.