LOS JAVIS

Nuevos detalles sobre la posible reconciliación de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Javier Ambrossi y Javier Calvo. Instagram (@javviercalvo)
En noviembre se confirmó una noticia que venía rumoreándose desde hacía tiempo: Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', habían roto su relación sentimental tras trece años juntos. Su entorno reveló que su objetivo era seguir trabajando juntos y formando su famosa dupla creativa, además de mantener su amistad. Pero se han disparado las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos y los han abordado los colaboradores de 'En todas las salsas' en el programa 101, ya disponible en Mediaset Infinity.

Los rumores se dispararon porque se publicó un vídeo en el que aparecían Javier Ambrossi felicitando a Calvo tocándole la cara y porque el hermano de Macarena García acudió a la fiesta de cumpleaños de su exnovio. Noelia Zazo, colaboradora del videopodcast, ha revelado toda la información que tiene y ha aclarado si los directores y actores han retomado su relación o si están con otras personas, dale al play al vídeo que encabeza este artículo para descubrir toda la información.

Programa completo: Alba García y Manu Vulcán en plató

Además de hablar sobre 'Los Javis', Vai y los colaboradores de 'En todas las salsas' han abordado otros muchos temas y han entrevistado a Alba García y Manu Vulcán, que ahora son pareja y que saltaron a la fama por participar en dos realities distintos.

Alba y Manu se sinceran: la ruptura con Laura y la paternidad de Álvaro En todas las salsas Temporada 9 Programa 101
Programa 101 | Alba y Manu se sinceran: la ruptura con Laura y la paternidad de Álvaro
Ella participó en 'La isla de las tentaciones' con Álvaro Rubio, que ahora es novio de Mayeli Díaz y se va a convertir en padre en horas porque la amiga de Maica Benedicto se ha puesto de parto, y él estuvo en 'Gran Hermano', donde inició una relación con Laura Galera.

