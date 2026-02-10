Equipo mtmad 10 FEB 2026 - 19:31h.

Javier Ambrossi y Javier Calvo han protagonizado un nuevo acercamiento tras su ruptura

En noviembre se confirmó una noticia que venía rumoreándose desde hacía tiempo: Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', habían roto su relación sentimental tras trece años juntos. Su entorno reveló que su objetivo era seguir trabajando juntos y formando su famosa dupla creativa, además de mantener su amistad. Pero se han disparado las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos y los han abordado los colaboradores de 'En todas las salsas' en el programa 101, ya disponible en Mediaset Infinity.

Los rumores se dispararon porque se publicó un vídeo en el que aparecían Javier Ambrossi felicitando a Calvo tocándole la cara y porque el hermano de Macarena García acudió a la fiesta de cumpleaños de su exnovio. Noelia Zazo, colaboradora del videopodcast, ha revelado toda la información que tiene y ha aclarado si los directores y actores han retomado su relación o si están con otras personas, dale al play al vídeo que encabeza este artículo para descubrir toda la información.

Además de hablar sobre 'Los Javis', Vai y los colaboradores de 'En todas las salsas' han abordado otros muchos temas y han entrevistado a Alba García y Manu Vulcán, que ahora son pareja y que saltaron a la fama por participar en dos realities distintos.

Ella participó en 'La isla de las tentaciones' con Álvaro Rubio, que ahora es novio de Mayeli Díaz y se va a convertir en padre en horas porque la amiga de Maica Benedicto se ha puesto de parto, y él estuvo en 'Gran Hermano', donde inició una relación con Laura Galera.