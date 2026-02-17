Una pelea dentro de un coche en enero: así fue el encontronazo entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros
Todos los datos sobre la pelea entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros que provocó su distanciamiento, en 'Vamos a ver'
Alejandra Rubio, sobre Laura Matamoros: "Está ahí para hablar de nosotros"
El distanciamiento entre Laura Matamoros y Carlos Costanzia quedaba confirmado después de que la propia influencer lo confirmase. Aunque la relación entre primos ha sido buena hasta hace poco tiempo, un encontronazo habría provocado que las cosas cambiasen.
Aunque Alejandra Rubio asegura que no hay ninguna guerra abierta contra Laura Matamoros y pide que se deje a su madre dentro de todo esto, lo que sí que admite es que existió un encontronazo entre ambos primos.
'Vamos a ver' ha dado todos los datos sobre este encontronazo en el que Carlo le habría pedido a su prima que dejasen de hablar de ellos y nuestra colaboradora Giovanna González ha descrito cómo se produjo este momento: "No se encontraron como contó ayer Alejandra. Esto ocurrió hace un mes, cuando Laura fue a Aravaca porque está allí el centro de belleza al que suele acudir. Carlo está merodeando por la zona y, en cuanto la ve, se baja de su coche muy cabreado y con un tono de voz muy elevado le empieza a cantar las cuarenta a su prima", ha comenzado a contarnos.
Giovanna González: "Carlo se bajó del coche a buscar a Laura muy cabreado y con un tono de voz muy elevado"
Giovanna ha continuado dando datos sobre esta pelea: "Como ve que hay gente y que la conversación no se relaja, Laura le pide que entren en el coche para terminar de hablar. A partir de ese momento los testigos solo ven que gesticulan. Las cosas no debieron acabar muy bien porque a día de hoy siguen sin hablarse", ha concluido nuestra colaboradora.