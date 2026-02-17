La colaboradora de 'Vamos a ver' que tuvo un romance con un famoso cantante español

'Vamos a ver' ha desvelado el nombre de la colaboradora que mantuvo una relación con un famoso cantante

Rafa Sánchez, cantante de 'La Unión', ha contado que Cristina Tárrega, colaboradora de 'Vamos a ver', fue la la última mujer con la que mantuvo una relación.

"Yo solo lo había contado en privado", ha arrancado Cristina Tárrega visiblemente molesta por el tema. "Rafa lo cuenta en su momento y fue él el que desveló el volcán. Es verdad que la canción no me hizo gracia. Yo le conocí cuando estaba en la 'Cadena Ser', en Valencia. No me gusta hablar del tema y a día de hoy igual es una canción un poco machista, pero no me molesta que hable porque Rafa es un tío al que adoro. Es verdad que igual ahora a mi marido o a mi hijo esto no les hace gracia", ha explicado la colaboradora.

Cristina Tárrega ha enseñado en directo una fotografía en la que aparece con el vestido que conoció a Rafa

