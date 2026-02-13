Irene Rosales vuelve a estar en el foco tras una nueva polémica relacionada con Kiko Rivera y Lola García

Jessica Bueno opina sobre las declaraciones de Kiko Rivera comparando a Irene Rosales y Lola García: "Ha metido la pata"

Esta semana, Irene Rosales y Kiko Rivera volvían a convertirse en noticia al protagonizar el DJ una polémica actitud en redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja respondía a un comentario de un seguidor durante un directo en el que aseguraba que Kiko "había cambiado un Ferrari por un Twingo", haciendo un guiño a la famosa canción de Shakira, y dando a entender que "Irene Rosales era mucho mejor partido que Lola García".

El desafortunado comentario no pasaba desapercibido para Kiko, quien no tardaba en responder explicando que era justo al revés, que había cambiado un Twingo por un Ferrari y que "no se hacía ni una idea del Ferrari que ahora tenía".

La respuesta, como era de esperar, generaba un sinfín de reacciones entre los colaboradores de los programas del corazón, quienes encontraban en las palabras del DJ una lamentable referencia a la que es la madre de sus hijos: "Es una falta de respeto tremenda a la madre de sus dos hijas, a la persona con la que ha compartido tantos años".

Irene responde a su ex tirando de ironía

Irene Rosales, que acostumbra a guardar silencio frente a rumores y comentarios sobre su vida privada, reaccionaba con mucha seriedad a las palabras de su ex y, pese a que un primer momento decidía no hacer declaraciones, más tarde tiraba de ironía y respondía al DJ: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo".