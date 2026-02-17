Las lágrimas de Cruz Beckham tras escuchar las palabras de su madre

Claudia Barraso 17 FEB 2026 - 19:56h.

Cruz Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham cumplirá este viernes 21 años. El cumpleaños es una fecha muy señalada para toda la familia, que se encuentra rota tras la separación de su otro hijo Brooklyn, quien acusó a sus padres hace menos de una semana de intentar arruinar su relación con su pareja.

Aunque todavía faltan unos días para el cumpleaños del joven, la familia ya ha empezado a celebrarlo y una de las imágenes que más ha llamado la atención de todos ha sido las lágrimas del protagonista. Cruz ha mostrado su apoyo a sus padres dentro del conflicto con su hermano. Una opinión que también es compartida por su otro hermano Romeo.

Durante una reunión familiar en la que han estado presentes sus padres, el resto de sus hermanos y su novia, además de la pareja de su hermano, Kim Turnbull, todos los miembros, incluido los abuelos y otros parientes, se han dejado ver muy unidos con motivo del cumpleaños de Cruz.

Así fue la celebración

A través de las redes sociales, ellos han sido los que han compartido cómo fue la noche. No falto nada durante esa velada: comida, tarta, familia (aunque no todos los hermanos), amigos, pareja, y música. Algo que Cruz ha heredado de su madre ha sido la pasión por la música y así lo hizo ver dando un concierto a todos los asistentes de su cumpleaños.

Tras ello, llegó la hora de que el resto de las personas dedicasen unas palabras al cumpleañero. Su madre, su hermana y su novia cogieron el micrófono y pronunciaron unos emotivos discursos a Cruz, que se encontraba sentado en una de las mesas al lado de su padre, que le dedicó un cariñoso gesto cuando el joven se emocionó y rompió a llorar durante uno de estos discursos.