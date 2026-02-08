Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían planteándose adoptar un niño y ampliar así su familiar

El último gesto de Brooklyn Beckham contra sus padres

Continúa la polémica y las informaciones en torno a la familia Beckham. Según ha informado el periódico británico 'The Sun', Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían pensando aumentar la familia. Al parecer, la pareja se estaría planteando la posibilidad de la posibilidad de adoptar un niño.

A través de un amigo cercano a la pareja, el medio de comunicación anteriormente citado apunta a que el hijo mayor de David y de Victoria Beckham y su mujer estarían planteándose la posibilidad de ser padres: “Ambos quieren tener hijos y que al menos uno sea adoptado”.

La ruptura de Brooklyn Beckham con su familia

La noticia llega justo después de que se conociese que el primogénito de David y Victoria Beckham anunciase a finales de enero su ruptura definitiva con sus padres. A través de un comunicado, el hijo de los Beckham señalaba que creció con una "ansiedad abrumadora" y que tras esta decisión ha desaparecido.

En un largo mensaje en su perfil de Instagram, el hijo de los Beckham detallaba cómo su salud mental se vio afectada tras su decisión de cortar lazos con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, de 23 años, Cruz Beckham, de 20, y Harper Beckham, de 14.

“Crecí con una ansiedad abrumadora”, explicó. “Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”.

Además de alegar que sus padres “han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia” durante toda su vida, el joven también les acusó de interferir en su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham “desde antes de mi boda, y no ha parado”.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ ni ‘familia’”, recordó Brooklyn. “Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, agregó.

“Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente”, continuó, “sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”.

"No quiero reconciliarme con mi familia", escribió en Instagram. "No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", explicaba.

¿Cómo se encuentra la familia Beckham?

Por su parte, Victoria Beckham optaba por el silencio y evitaba pronunciarse públicamente sobre el duro comunicado de Brooklyn, pero tal y como ha revelaba el tabloide 'The Mirror', la diseñadora estaría "en el suelo, hundida, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho".

Y no es la única, ya que según el medio británico toda la familia Beckham está "en shock" y "consternados" por el mensaje de Brooklyn y "les preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más pueda revelar", manifestaban.