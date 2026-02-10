Marc Anthony, señalado en el drama familiar de los Beckham, rompe su silencio: "No es la verdad"

Según la versión de Brooklyn Beckham, la intervención del cantante en su boda fue clave para sentirse "más incómodo y humillado que nunca"

El último gesto de Brooklyn Beckham contra sus padres tras el que marca una distancia definitiva con su familia

Semanas después de que su nombre resonara en medio de la disputa de la familia Beckham, el cantante Marc Anthony ha roto por fin su silencio, siendo una de las declaraciones más esperadas del drama familiar.

Brooklyn, el hijo mayor del popular matrimonio, mencionó al artista en su comunicado publicado el pasado mes de enero, en el que recordó cómo su madre, Victoria Beckham, estropeó el baile que había preparado con su mujer, Nicola Peltz, en el banquete de su boda. Según su versión, la intervención del cantante fue clave para sentirse "más incómodo y humillado que nunca".

"Mi madre secuestró mi primer baile con mi mujer, que había sido planificado durante semanas como un baile romántico. Delante de nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el programa, iba a tener lugar nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre", confesaba.

Ahora, el artista y amigo de la familia desde hace décadas -además de padrino de Cruz Beckham- ha respondido directamente a las acusaciones que Brooklyn ha dirigido hacia David y Victoria, así como al momento de su boda que se ha convertido en uno de los focos de la guerra familiar.

"No tengo nada que decir sobre lo que está sucediendo con la familia. Son una familia maravillosa, maravillosa. Les conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz. Estoy realmente cerca de la familia", ha confesado este pasado lunes, 9 de febrero, en una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter'.

Pese a todo, ha agregado que es "extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando", y que lo que ha trascendido a la luz y la forma en la que se está contando "no es la verdad", ha sentenciado.

Marc Anthony y su participación en el drama familiar

Por un lado, el dj de la boda, Fat Tony, reconoció que el baile madre e hijo fue "realmente incómodo" y que la diseñadora de moda "secuestró" su primer baile con Nicola después de que el intérprete de 'Vivir mi vida' la invitara a salir al escenario.

"Básicamente, Marc Anthony estaba actuando en el escenario y luego llamó a Brooklyn para que subiera al escenario. Brooklyn subió y todos esperaban que fuera Nicola quien subiera y hiciera el primer baile. Marc Anthony pidió a 'la mujer más hermosa de la sala' que subiera al escenario y él dijo: 'Victoria, ven al escenario'".

Tony recordó que Brooklyn estaba "destrozado porque pensaba que iba a bailar por primera vez con su esposa", quien abandonó la sala "llorando desconsoladamente".

Por otro lado, parte del entorno de los Beckham manifestó al 'Daily Mail' que el joven y Nicola protagonizaron su primer baile a primera hora de la noche y que, de hecho, ella también tuvo el tradicional primer baile con su padre.

"La actuación de Marc fue mucho después. Brooklyn y Victoria bailaron, David y Harper bailaron... y todos lo pasaron genial". Unas palabras que chocan con las que espetaron el propio Brooklyn y el dj.

El conflicto Beckham

Pero la disputa familiar no se limita al incidente de la boda. Brooklyn puntualizó en su misiva que sus progenitores han tratado de controlar su vida durante años, intentando impedir incluso su relación con Nicola y asuntos empresariales.

Entre otras cosas, Brooklyn alegó que su familia insistió en que firmara ciertos derechos de su nombre antes de la boda y que su madre canceló en el último momento la confección del vestido de su esposa, obligándola a improvisar uno nuevo.

El joven fotógrafo indicó también que se siente "liberado" desde que se distanció de sus padres y que no tiene intención de reconciliarse con ellos.