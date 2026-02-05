La ruptura en la familia Beckham parece encontrarse en un punto de no retorno, y el primogénito de David y Victoria quiere cortar con todos los lazos

El padre de Nicola Peltz rompe su silencio sobre la disputa en la familia Beckham: "He dado un consejo a mi hija y a Brooklyn"

Parece que ya nada en la familia Beckham ocurre en silencio. Brooklyn Beckham lleva tiempo enviando señales claras de que algo se ha roto definitivamente en la relación con sus padres, dibujando el retrato de una ruptura que ya no se oculta y que parece no tener vuelta atrás.

Desde hace un año, la relación entre David y Victoria Beckham y su primogénito atraviesa su momento más delicado. Tras su boda con Nicola Peltz en 2022, los desencuentros han sido una constante en sus vidas. Aunque en un primer momento se intentaron minimizar, las diferencias en la organización del enlace, las decisiones personales y la sensación de control por parte del clan Beckham fueron tensando la cuerda, hasta que el propio Brooklyn decidió romper su silencio y decir 'basta'.

El joven ha asegurado sentirse "manipulado" durante años y afirmó que sus progenitores había intentado poner freno a su matrimonio. Dejó claro que ya no veía posible una reconciliación a corto plazo y que su prioridad absoluta era su esposa. Un posicionamiento que ha marcado un antes y un después en la imagen pública de la mediática familia.

Y ahora, Brooklyn no quiere dejar nada al azar ni en el aire. Busca exponer que ha cortado todo tipo de lazos con el entrenador y la diseñadora y que ha tomado su decisión. Y lo ha vuelto a reflejar, protagonizando un último gesto contra sus padres con el que pretende alejar por completo a su familia de su vida.

Su último movimiento

El modelo ya ha comenzado a borrar de su piel algunos de los tatuajes más significativos de su vida, aquellos que representaban su vínculo con sus padres. Uno de los tatuajes que ha cubierto está dedicado a su padre.

Se trata de un diseño con un ancla junto a la palabra "DAD" y la frase "Love you Bust", un apodo cariñoso que David utilizaba con él desde niño. Tal y como ha mostrado en su última aparición pública, ese tatuaje está siendo sustituido por otro diseño.

Los medios internacionales han señalado que se está sometiendo a un proceso de eliminación con láser y fuentes cercanas a Brooklyn citadas por 'The Sun' han indicado que Brooklyn "quería que desapareciera", en referencia a la inscripción dedicada a David Beckham. La inscripción de "Papá" ahora está visiblemente cubierta con lo que parece ser una estrella de mar y dos salvavidas.

Ya se eliminó otros tatuajes familiares

No ha sido el único. El año pasado ya había modificado otros tatuajes dedicados a su madre. Entre otros, uno que lucía en el pecho con la frase Como el que llevaba a la altura del corazón con la expresión "Mama's Boy", que habría rodeado de flores. O también el que tenía en el hombro con la palabra "Mom", que parece estar cubierto por el diseño de una serpiente.

"Ver a Brooklyn cubriendo el tatuaje de Victoria, y ahora el que tenía para su padre, dolerá. Parece muy cruel y añadirá sal a la herida", ha añadido la fuente al tabloide británico.

Estos cambios se han interpretado ahora como una declaración de intenciones y una forma de marcar distancia definitiva con su familia y de reafirmar su identidad fuera del apellido Beckham para centrarse exclusivamente en la vida que ha construido con Nicola.

Mientras tanto, David y Victoria Beckham han optado por el silencio público. No han respondido directamente a las acusaciones de su hijo y han querido trasladar una imagen de unidad familiar acudiendo a varios eventos junto a sus otros tres hijos, Romeo, Cruz y Harper.