Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 13:24h.

Montoya ha estado en Maldivas grabando una nueva entrega de 'Universo Calleja' junto a Jesús Calleja y otras dos invitadas, Laura Madrueño y Lorena Castell. En su regreso a España, una reportera de 'Europa Press' le ha contado en el aeropuerto de Barajas en Madrid que Anita Williams tuvo un accidente en la casa de 'GH DÚO', una información con la que el de Utrera no contaba porque en sus días en Maldivas ha estado ajeno a lo que ocurría fuera de allí.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' se ha quedado boquiabierto al descubrir esta información: "No lo he visto... Me dejas... No he visto nada, no sé cuándo ha sido y espero que se recupere. ¿Ha vuelto al reality? ¿Sí? Pues le deseo lo mejor, me dejas muerto y espero que no tenga nada".

Ha sido entonces cuando la reportera ha aprovechado para preguntarle si echa de menos a su exnovia y él lo ha negado: "No, pero yo ya he dicho que le deseo a todo el mundo lo mejor, lo he dicho ya, y que sea feliz todo el mundo". El sevillano también ha explicado que no está siguiendo 'GH DÚO' y que sus seguidores han respetado su deseo de no ver vídeos de Anita, por lo que ya no le están enviado clips del programa.

Montoya ha revelado que llega "nuevo" de Maldivas y que su experiencia en 'Universo Calleja' ha sido "increíble", pues ha podido reconectar consigo mismo y abrirse en canal con Jesús Calleja: "Cuando veáis el programa vais a descubrir muchas cosas porque me he sentido capacitado de decir muchas cosas desde la paz y desde la calma".

