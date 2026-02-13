Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Exclusiva | José María Almoguera reacciona a las imágenes de Paola Olmedo besándose apasionadamente con su nuevo amor

Exclusiva | José María Almoguera reacciona a las imágenes de Paola Olmedo besándose apasionadamente con su nuevo amor
José María Almoguera reacciona a la exclusiva de Paola Olmedo. 'El tiempo justo'
Compartir

En 'El tiempo justo' tienen en exclusiva las imágenes de Paola Olmedo con un señor. El hijo de Carmen Borrego, presente en plató, asegura no tener "ni idea" de que estaba conociendo a nadie y prefiere descubrirlas al puro estilo de 'La isla de las tentaciones': "Siempre con mis compañeros".

En elaboración
Temas