Descubre quién es la nueva pareja de Paola Olmedo con estas imágenes en las que se besan apasionadamente

José María Almoguera se pronuncia tras el monumental enfado de Paola Olmedo por la firma del divorcio: "En su conciencia quedará lo que haga"

En 'El tiempo justo' tienen en exclusiva las imágenes de Paola Olmedo con un señor. El hijo de Carmen Borrego, presente en plató, asegura no tener "ni idea" de que estaba conociendo a nadie y prefiere descubrirlas al puro estilo de 'La isla de las tentaciones': "Siempre con mis compañeros".