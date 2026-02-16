Miguel Frigenti hace una petición a la audiencia de 'GH DÚO' y acaba enfrentado a Marta López

Ana Carrillo 16 FEB 2026 - 19:41h.

Miguel Frigenti y Marta López tienen opiniones muy diferentes sobre el concurso de Cristina Piaget

Las imágenes en exclusiva de Cayetano Rivera y Tamara Gorro juntos en 'El tiempo justo': "Hemos visto una pareja feliz"

Compartir







La audiencia decidió que el expulsado de la votación histórica y exprés debido a la "sanción sin precedentes" que impuso la organización de 'GH DÚO' fuera Antonio Canales. Tras la expulsión, se produjeron las nominaciones a la cara, que han dado lugar a que cinco concursantes estén nominados: Cristina Piaget, Carlos Lozano, Sandra Barrios, Anita Williams y Gloria González. En 'El tiempo justo', Miguel Frigenti ha revelado que tiene muy claro a quién quiere ver primero fuera de la casa de Tres Cantos y le ha pedido a sus seguidores que le apoyen.

La petición que ha hecho el colaborador es que sus seguidores voten en la app de Mediaset Infinity para que la expulsada sea Anita, ya que él desea que siga en el concurso Cristina. Esa petición ha hecho reaccionar a Marta López, que es muy crítica con la modelo: "Me parece que se le han ido las formas y los modales".

"A todos", ha replicado Frigenti, que cree que ningún concursante ha estado a la altura en la discusión que protagonizaron en la sala de pruebas, pero que sigue apoyando el concurso de Cristina y quiere que esta semana la expulsada sea la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

Marta López no se ha mostrado conforme y ha continuado con sus críticas a Cristina Piaget: "Ella provoca a todo el mundo, se ríe de todos los compañeros cuando lloran, es insoportable y esta mujer no puede estar allí más tiempo". Ha sido entonces cuando Leticia Requejo ha intervenido en el debate: "Es verdad que convivir con Cristina Piaget desde luego no será lo más fácil, pero convivir con una gente que te llevan al límite, como han llevado a Cristina, y conseguir sacarla de sus casillas siendo unos provocadores tampoco se puede justificar".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: