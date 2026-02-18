Ana Carrillo 18 FEB 2026 - 18:17h.

Leticia Requejo ha desvelado que Francisco Rivera estuvo conociendo a Tamara Gorro y que le ha hecho una advertencia a su hermano Cayetano

Las palabras de Gemma Camacho sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro en 'El tiempo justo': "No se solapó la relación"

Compartir







Tamara Gorro y Cayetano Rivera se están conociendo y ninguno de los dos lo oculta. Hace tan solo unos días regresaron de Maldivas y atendieron sonrientes a los medios de comunicación en el aeropuerto. Pero parece que no todo es de color de rosa y es que Francisco Rivera habría llamado a su hermano mientras este estaba en de vacaciones en la influencer para confesarle que hace años tuvo "un tonteo" con ella y hacerle una advertencia, según ha contado Leticia Requejo en 'El tiempo justo'.

La colaboradora ha explicado que el primogénito de Paquirri y Carmina Ordóñez llamó a su hermano para saber si era cierto que estaba conociendo a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Cayetano le dice que por supuesto que es verdad y que incluso está muy feliz, es entonces cuando Fran decide advertir a su hermano".

De acuerdo con la periodista, Francisco le pide a su hermano que tenga "cuidado" porque "hace más de quince años" tuvo "un tonteo" con Tamara Gorro: "Esta advertencia a Cayetano no le sienta nada bien, tanto es así que la llamada termina en discusión entre Cayetano y Francisco Rivera".

PUEDE INTERESARTE Las primeras palabras del novio de Makoke tras conocerse que será juzgado por presunta violencia de género

Su compañero Antonio Rossi ha añadido que "no es la primera vez" que se da esta situación: "Esto ya pasó con Blanca Romero: el primero que estuvo con ella fue Francisco Rivera, se le hicieron unas fotos en la estación del AVE de Sevilla, y mucho tiempo después estuvo con Cayetano, que se acabaron casando, y [Fancisco] le hizo la misma advertencia, es decir, que les gusta de vez en cuando coincidir con la misma chica".