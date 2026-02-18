Francisco Rivera "tuvo un tonteo" con Tamara Gorro y le ha hecho una advertencia a Cayetano, según Leticia Requejo: "La llamada termina en discusión"
Leticia Requejo ha desvelado que Francisco Rivera estuvo conociendo a Tamara Gorro y que le ha hecho una advertencia a su hermano Cayetano
Tamara Gorro y Cayetano Rivera se están conociendo y ninguno de los dos lo oculta. Hace tan solo unos días regresaron de Maldivas y atendieron sonrientes a los medios de comunicación en el aeropuerto. Pero parece que no todo es de color de rosa y es que Francisco Rivera habría llamado a su hermano mientras este estaba en de vacaciones en la influencer para confesarle que hace años tuvo "un tonteo" con ella y hacerle una advertencia, según ha contado Leticia Requejo en 'El tiempo justo'.
La colaboradora ha explicado que el primogénito de Paquirri y Carmina Ordóñez llamó a su hermano para saber si era cierto que estaba conociendo a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Cayetano le dice que por supuesto que es verdad y que incluso está muy feliz, es entonces cuando Fran decide advertir a su hermano".
De acuerdo con la periodista, Francisco le pide a su hermano que tenga "cuidado" porque "hace más de quince años" tuvo "un tonteo" con Tamara Gorro: "Esta advertencia a Cayetano no le sienta nada bien, tanto es así que la llamada termina en discusión entre Cayetano y Francisco Rivera".
Su compañero Antonio Rossi ha añadido que "no es la primera vez" que se da esta situación: "Esto ya pasó con Blanca Romero: el primero que estuvo con ella fue Francisco Rivera, se le hicieron unas fotos en la estación del AVE de Sevilla, y mucho tiempo después estuvo con Cayetano, que se acabaron casando, y [Fancisco] le hizo la misma advertencia, es decir, que les gusta de vez en cuando coincidir con la misma chica".