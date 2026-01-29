Rocío Molina 29 ENE 2026 - 11:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha salido en defensa de su nuevo novio frente a los que aseguran que le gustan demasiado las famosas

Virtuoso del violín, deportista y padre de un hijo: así es la nueva ilusión de Jessica Bueno

Desde que hace unas semanas saliera a la luz su nueva ilusión y Jessica Bueno confirmase su relación con Roberto Mendoza, las especulaciones sobre sus intenciones o su situación han estado en boca de todos. Tanto Amor Romeira como Alexia Rivas han destacado que el músico tenía pareja cuando empezó con la modelo y ambas también han dejado caer que a él le gustan demasiado las famosas. Unas declaraciones que han hecho que la exconcursante de 'Supervivientes' defienda a su chico y responda a estas especulaciones.

La ex de Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo no ha querido oír más las advertencias que le han dado las colaboradoras de diversos programas de Telecinco y ha dejado claro lo que piensa de todo lo que se está diciendo sobre su nuevo novio. Sin que se le borre la sonrisa de la cara y en un momento laboral y personal muy bueno, Jessica Bueno ha atendido a los medios en el contexto de la pasarela flamenca de Jerez de la Frontera donde se ha subido de la mano del diseñador Sergio Parrales.

La creadora de contenido y también exconcursante de 'GH DÚO' tiene muy claro lo que quiere en este punto de su vida y va con los pies de plomo "para no repetir los mismos errores del pasado" y tampoco quiere poner una etiqueta a su nueva historia de amor. Jessica Bueno se está dejando llevar, pero tiene claro que no va a tolerar las especulaciones que están surgiendo en torno a su nuevo novio, Roberto Mendoza.

Frente a las insinuaciones de que el músico es un "cazafamosas" y que ya dejó anteriormente a otra "pareja anónima" por Fiama Rodríguez, de 'La isla de las tentaciones' y la advertencia de Amor Romeira de que "huya" que está aún a tiempo, Jessica Bueno se ha mostrado rotunda y visiblemente enfadada.

"Al final a mí me da igual lo que se diga, yo conozco a las personas y me baso en mis vivencias y se dicen muchísimas mentiras", ha respondido, dejando claro que no se va a dejar influenciar por todos los comentarios que están saliendo. Y, Jessica Bueno continúa recalcando cómo quiere afrontar esta situación.

"Yo vivo el presente y todos tenemos un pasado, incluida yo, y al final lo único que hay que vivir es lo que nosotros vivimos y ya está", ha sentenciado, dejando claro que no piensa permitir que le afecten los comentarios e historias del pasado que están saliendo de su novio Roberto Mendoza.