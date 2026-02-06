Jessica Bueno se pronuncia sobre la presunta crisis de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

Ana Carrillo 06 FEB 2026 - 19:17h.

Jessica Bueno ha revelado por qué no le sorprende que su exmarido pueda estar atravesando una crisis con su pareja actual

Joaquín Prat defiende las relaciones LAT ante los rumores de crisis entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

Compartir







Jota Peleteiro y Ajla Etemovic estarían atravesando una fuerte crisis, según contó Leticia Requejo, a la que le había llegado la información de que habrían pasado unas navidades con "muchas discusiones" y que su relación se habría visto afectada por los múltiples viajes del exfutbolista por motivos laborales y profesionales. Jessica Bueno se ha pronunciado en 'El tiempo justo' sobre esta presunta crisis de su exmarido y padre de sus dos hijos pequeños con su pareja actual.

La exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha asegurado que no tiene información acerca de la situación sentimental de su marido, aunque en ese momento ha intervenido Marta López: "Perdona que me meta pero el otro día la compañera Leticia Requejo dijo que tú le habías comentado que por cosas de los niños que te habían contado te cuadraba toda la historia".

Ante ese comentario, la modelo ha admitido que no le ha extrañado que su exmarido pueda estar en crisis con su pareja, pero se ha mostrado prudente y ha mantenido que tiene información para compartir con sus compañeros porque considera que lo que ella sabe son "cosas íntimas" que no puede revelar: "No me sorprenden ciertas cosas, pero ahí dentro solo saben ellos que está pasando entre ellos".

Sandra Aladro le ha dicho entonces que ella sí que considera que "desde fuera" sorprende este crisis porque hace dos meses Ajla Peleteiro le estaba declarando su amor públicamente a Jota Peleteiro. "¡Es que en dos meses pueden pasar tantas cosas!", ha replicado Jessica Bueno.